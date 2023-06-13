В Волгограде «УАЗ» лег на бок после удара иномарки









Дорожная авария с участием автомобиля «УАЗ» и иномарки произошла сегодня, 13 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, около 8 утра на Третьей продольной магистрали водитель «Hyundai Creta» при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с попутным автомобилем «УАЗ». От удара «УАЗ» перевернулся.













Пострадавших в результате ДТП нет. Движение осуществляется в штатном режиме. На месте аварии работают экипажи городской Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



