Эксперты: волгоградцы могут накопить на 60-метровую квартиру за 5 лет





Аналитики уверены, что семье волгоградцев с одним ребенком вполне реально накопить на квартиру в течение нескольких лет. Как сообщает V102.RU, такие данные опубликованы в РИА Рейтинге по доступности жилья. Так, высчитали эксперты, волгоградцы могут приобрести квартиру площадью в 60 квадратных метров стоимостью в 3,1 миллиона рублей всего за 5,3 года. При этом в 2022 году срок накоплений на жилье был меньше – 4,9 года. По данному показателю Волгоградская область заняла 18-ое место в рейтинге. Аналитики уверены, что семье волгоградцев с одним ребенком вполне реально накопить на квартиру в течение нескольких лет. Как сообщает V102.RU, такие данные опубликованы в РИА Рейтинге по доступности жилья. Так, высчитали эксперты, волгоградцы могут приобрести квартиру площадью в 60 квадратных метров стоимостью в 3,1 миллиона рублей всего за 5,3 года. При этом в 2022 году срок накоплений на жилье был меньше – 4,9 года. По данному показателю Волгоградская область заняла 18-ое место в рейтинге.

Лидерами рейтинга стали северные регионы. Например, в Ненецком автономном округе накопить на квартиру можно в течение 2,6 лет. А вот в Севастополе эта мечта становится почти недосягаемой. Чтобы прибрести квартиру за 7,8 миллиона рублей, жителям этого региона придется откладывать деньги в течение почти 14 лет. Лидерами рейтинга стали северные регионы. Например, в Ненецком автономном округе накопить на квартиру можно в течение 2,6 лет. А вот в Севастополе эта мечта становится почти недосягаемой. Чтобы прибрести квартиру за 7,8 миллиона рублей, жителям этого региона придется откладывать деньги в течение почти 14 лет.

При этом аналитики признали, что ситуация с доступностью жилья для многих российских семей заметно осложнилась за последние три года. Эксперты назвали две причины этой тенденции - значительный рост цен на жилье в 2020-2021 годах, который подстегнула программа льготной ипотеки, и сокращение реальных доходов населения. При этом аналитики признали, что ситуация с доступностью жилья для многих российских семей заметно осложнилась за последние три года. Эксперты назвали две причины этой тенденции -

Эксперты также отметили, что семьи в реальности тратят намного большие суммы, чем та, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчета потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, что рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2023 года. Эксперты также отметили, что семьи в реальности тратят намного большие суммы, чем та, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчета потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, что рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2023 года.



