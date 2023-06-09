Экономика 09.06.2023 15:03
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09.06.2023 15:03
По данным экспертов ВТБ, в мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка.
Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года - 109,9 млрд рублей. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% «обогнали» результат аналогичного периода 2021 года.
Наибольший показатель среднего чека традиционно фиксируется в сегменте новых машин – в мае, по данным ВТБ в целом по стране, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.
На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка. Россияне отдают предпочтения LADA (28% в структуре общих выдач), KIA (8%), OMODA (7%), HYUNDAI (7%) и HAVAL (4%).
- Мы наблюдаем стабильный рост на рынке автокредитования региона. На это тренд повлияло сразу несколько факторов. Среди них: развитие производства отечественного производителя, внедрение новых государственных программ, а также увеличение поставок авто из дружественны стран, и в первую очередь из Китая. Все это позволяет нам прогнозировать дальнейшее увеличение объемов кредитования в области, – отметил управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
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