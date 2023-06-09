Росстат: АИ-98 подорожал за неделю на 26 копеек в Волгоградской области





В Волгоградской области продолжился рост цен на бензин всех марок. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, за неделю бензин АИ-92 подорожал на 11 копеек – до 48,36 рубля за литр. Столько же прибавил в цене и АИ-95 – цена на него поднялась до 53,77 рубля.



Но заметнее всего подорожал самый экологически чистый и считающийся элитным бензин АИ-98. Теперь средняя стоимость этого вида топлива составляет 60,41 рубля (рост – 26 копеек).

Лишь стоимость солярки в регионе осталась неизменной – 56,36 рубля за литр.