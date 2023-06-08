В Волгоградской области подорожали куры, молоко и морковь

Экономика 08.06.2023 19:48
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08.06.2023 19:48
В Волгоградской области за неделю поднялись цены на продукты, которые долгое время демонстрировали стабильность. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, куры подорожали на 4,35% - до 162,33 рублей за килограмм. Масло подсолнечное прибавило в цене 2,82% и теперь средняя стоимость его составляет 114,09 рубля за литр. На 2,17% подорожала гречка (64,42 рубля за кг), на 2,14% - молоко.Также продолжился рост цен на свежую капусту – на 6,58% (45,53 рубля за кг), на морковь – почти на 10% (51,51 рубля за кг). В то же время в регионе снизились цены на огурцы – на 16,56%. Теперь килограмм этих овощей можно купить за 75,38 рублей. Подешевели и помидоры, но снижение оказалось скромным – почти на 4% (до 124,66 рубля). Дороже стали стоить яблоки – на 5,7%. Средняя стоимость килограмма этих фруктов повысилась до 89,85 рублей за кг.
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