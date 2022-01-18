Тело заключенного нашли в одиночной камере СИЗО в Волгоградской области





Труп заключенного обнаружен в одиночной камере СИЗО-5 в городе Ленинск Волгоградской области. В УФСИН России по региону данную информацию подтвердили, сообщив, что по данному факту проводится проверка. Причины случившегося устанавливаются.

В свою очередь источник близкий к следствию сообщил, что покончил с собой житель региона, который с 2021 года отбывал наказание за кражу и грабеж в колонии-поселении №27 в Ленинске. Выйти на свободу он должен был в июне текущего года, но по уголовному делу открылись новые эпизоды. В этой связи заключенного перевели в СИЗО-5, где он в ожидании суда свел счеты с жизнью. Оператор видеонаблюдения обратила внимание, что мужчина лежит в неестественной позе продолжительное время. В одиночную камеру была направлена медицинская бригада, но реанимационные действия успехом не увенчались.

Причины, побудившие арестанта покончить с собой, пока неизвестны.



