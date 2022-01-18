Тело заключенного нашли в одиночной камере СИЗО в Волгоградской области

Происшествия 18.01.2022 14:29
0
18.01.2022 14:29
Труп заключенного обнаружен в одиночной камере СИЗО-5 в городе Ленинск Волгоградской области. В УФСИН России по региону данную информацию подтвердили, сообщив, что по данному факту проводится проверка. Причины случившегося устанавливаются.
В свою очередь источник близкий к следствию сообщил, что покончил с собой житель региона, который с 2021 года отбывал наказание за кражу и грабеж в колонии-поселении №27 в Ленинске. Выйти на свободу он должен был в июне текущего года, но по уголовному делу открылись новые эпизоды. В этой связи заключенного перевели в СИЗО-5, где он в ожидании суда свел счеты с жизнью. Оператор видеонаблюдения обратила внимание, что мужчина лежит в неестественной позе продолжительное время. В одиночную камеру была направлена медицинская бригада, но реанимационные действия успехом не увенчались.
Причины, побудившие арестанта покончить с собой, пока неизвестны.
Реклама
Тайник с героином рассекретили силовики на юге Волгограда18.01.2022 16:45
Происшествия 18.01.2022 16:45
На севере Волгограда прорвало канализационный коллектор18.01.2022 14:15
Происшествия 18.01.2022 14:15
В Волгоградской области без тепла остались многоэтажки, 2 детсада и ГИБДД18.01.2022 13:42
Происшествия 18.01.2022 13:42
Волгоградцев просят не играть с незнакомцами на бирже18.01.2022 13:28
Происшествия 18.01.2022 13:28
В Волгоградской области замело федеральную трассу на подъезде к Камышину18.01.2022 11:36
Происшествия 18.01.2022 11:36
Автобус из Астрахани пробил колесо на снежной трассе под Волгоградом18.01.2022 09:53
Происшествия 18.01.2022 09:53
Жилгородок в Волгограде сковали пробки из-за череды несуразных ДТП (ВИДЕО)17.01.2022 16:40
Происшествия 17.01.2022 16:40
Загоревшийся на дороге автомобиль потушили снегом в Волгоградской области17.01.2022 16:30
Происшествия 17.01.2022 16:30
В Волгограде «Газель» вытолкнула автобус с пассажирами в сугроб17.01.2022 15:41
Происшествия 17.01.2022 15:41
В Волгограде пролетевший на «красный» грузовик покалечил водителя иномарки17.01.2022 11:22
Происшествия 17.01.2022 11:22
В Волгоградской области сотни домов и школа остались без воды17.01.2022 11:01
Происшествия 17.01.2022 11:01
Силовики задержали в Волгограде криминального курьера (ВИДЕО)17.01.2022 10:17
Происшествия 17.01.2022 10:17
В Волгограде двойное ДТП с грузовиком спровоцировало пробку на Третьей продольной16.01.2022 16:32
Происшествия 16.01.2022 16:32
Жители поселка в Волгограде второй день ждут света16.01.2022 15:45
Происшествия 16.01.2022 15:45
"Живем во мраке и замерзаем": в нескольких домах Волгограда нет света третий день16.01.2022 14:15
Происшествия 16.01.2022 14:15
Реклама