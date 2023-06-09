Банки поддерживают спрос на апартаменты снижением ставок





В крупных городах растет спрос на апартаменты. В апреле 2023 года спрос на апартаменты в Москве вырос в два раза, а по итогам первого квартала в Санкт-Петербурге – в три раза. При этом стоимость апартаментов в 2022 году снижалась: например, в столице, по некоторым оценкам, до 20,3%. Одним из сдерживающих факторов для роста этого сегмента жилья долгое время были высокие ставки по кредитам, так как льготную ипотеку на апартаменты оформить нельзя. Поэтому ряд крупных банков запустили специальные программы, которые могут поддержать спрос на такую недвижимость.

Ипотеку на апартаменты предлагают, в частности, Газпромбанк и Дом.РФ, а банк «Открытие» объявил о снижении ставок на покупку апартаментов для зарплатных клиентов. Эта программа предусматривает возможность приобретения такого жилья на первичном или вторичном рынке жилья.

Апартаменты, как правило, приобретают в качестве второго жилья, для сдачи в аренду или перепродажи. Инвестиционная привлекательность зависит от конкретного проекта и может быть существенно выше, чем у банковских депозитов.



