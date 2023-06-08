«Открытие Авто»: 60% продаж авторынка придется на второе полугодие





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты продаж мая 2023 года. По данным AEБ, было реализовано 51,5 тысячи а/м. Рынок вырос относительно прошлогодних значений на 112%. При этом с учетом не предоставляющих ежемесячные отчеты марок Chery, Exeed и Omoda, а также важных для статистики, но не вошедших в AEB брендов (BAIC, JAC, Jetour, Livan, Kaiyi, Voyah и «Москвич») можно говорить, что в мае было реализовано порядка 67 тысяч новых автомобилей. При этом китайцы продолжают фантастически быстро расширять модельную гамму и ставить рекорды продаж, а вот бизнес Lada, хотя и остается самым масштабным, но в мае начал «буксовать». В первый месяц лета продажи могут составить порядка 70 тысяч новых автомобилей, а до 60% годовых продаж в авторитейле придется на второе полугодие.

В мае прошлого года наш авторынок достиг дна (24,3 тысячи машин). Год спустя продажи, превысившие 67 тысяч новых автомобилей, выглядят как уверенный прогресс. Несмотря на то, что его продолжают создавать в основном всего 6-7 марок из России и Китая. Причем самой впечатляющей динамикой продаж, в 600 и более процентов, отличается отнюдь не Lada, которую всеми силами поддерживает наше государство, а автомобили ведущих брендов Поднебесной. Последние в большинстве своем остаются исключительно импортируемым товаром и на волне дефицита продаются в 2-2,5 раза дороже, чем в Поднебесной. Естественно, что такие темпы роста не продержатся долго. Уже во второй половине текущего года динамика рынка в целом из трехзначной вернется к более естественным двухзначным значениям.

Искусство сравнения

В начале июня АвтоВАЗ отчитался о внушительном четырехкратном росте продаж марки. Относительно мая 2022 г., когда было реализовано всего 6 тысяч новых Lada, продажи в последнем месяце весны текущего года (23,9 тысячи а/м) действительно впечатляют. Однако в апреле в Тольятти отчитывались о продажах в 27,6 тысячи автомобилей. Одними лишь дополнительными тремя днями выходных прошлого месяца падение в 14% едва ли можно объяснить. Тем более, что едва ли не все 306 официальных дилеров АвтоВАЗа продолжали работать, невзирая на праздники. Годовой план АвтоВАЗа по выпуску 400 тысяч автомобилей и продаже 370 тысяч требует принятия экстренных мер или пересмотра.

Бестселлером как марки, так и нашего рынка в целом остается Lada Granta – 17 041 а/м. Это почти на 15 тысяч машин больше, чем год назад, но на три тысячи меньше, чем в апреле. Две модели семейства Niva разошлись тиражом 6,4 тысячи «штук», на пять тысяч вседорожников больше, чем в мае в 2022 г., но почти на 900 машин меньше, чем в апреле. Кроме того, в салонах в мае так и не появилась Vesta.

Так или иначе, но АвтоВАЗ остается лидером нашего рынка с многократным отрывом от всех остальных брендов. Всего, по данным AEБ, майские продажи новых машин составили 51,5 тысячи ед., весь рынок вырос на 112%, а Lada заняла на нем 46%. Разве что справедливо будет заметить, что в ежемесячном отчете европейской ассоциации остается все меньше марок, которые обеспечивают рынку объемы. К ним по праву можно отнести бренды Chery, Exeed и Omoda, а также новичков текущего года (BAIC, JAC, Jetour, Livan, Kaiyi, Voyah и «Москвич»). Суммарно, по нашей оценке, они дали рынку еще порядка 14-15 тысяч сделок, а значит, общий объем рынка автомобилей, проданных дистрибьюторами, впервые в текущем году подобрался к 67 тысячам автомобилей в месяц.

Помимо Lada, «погоду» нашему авторитейлу в сегменте российских марок по-прежнему не делает ни один другой бренд. Так, продажи GAZ за май текущего года составили 3,9 тысячи LCV-машин, а UAZ - 2,4 тысячи вседорожников. В то же время в обоих случая можно говорить о положительной динамике роста продаж в брендах как относительно мая 2022 г. (+108% и +82% соответственно), так и относительно апреля текущего года. В обоих случаях продажи коммерческой техники по-прежнему сильно зависят от госзаказов, которые часто происходят в годовом, но нередко и в полугодовом формате. А значит, уже по итогам июня и первого полугодия мы можем увидеть существенный рост продаж у обоих брендов с берегов Волги.

Сотни разных китайских моделей

Бренд Haval (7,6 тысячи а/м) сохраняет по данным AEB лидерство в продажах среди всех иностранных марок, но лучшим по динамике стал Great Wall (1 346 а/м) – рост почти в 19 раз. В рейтинге моделей бестселлером среди зарубежных машин остается Haval Jolion (3 965 а/м; +832%). Но особо отметить нужно кроссовер Geely Tugella. Несмотря на ценник выше 4 миллионов рублей, автомобиль впервые разошелся тиражом в 1,6 тысячи (+ 631%) «штук» и вошел в топ-5 лучших моделей.

До 60% продаж во второй половине года

Июнь прошлого года стал первым месяцем, когда российский авторитейл стал понемногу восстанавливаться. Но в абсолютных цифрах показатели марок были все еще очень низкими, а общий итог месяца тогда составил всего 27,8 тысячи машин, что было почти в пять раз ниже обычных докризисных значений. В текущем году в первый месяц лета продажи новых автомобилей составят порядка 70 тысяч.

Прежде всего на это должны повлиять начавшиеся, наконец, продажи Lada Vesta. С ее помощью завод имеет все шансы выйти на уровень продаж 30-35 тысяч автомобилей в месяц. Кроме того, на бывшем заводе Nissan 14 июня должно начаться производство клона FAW Bestune T77, который переименовали в Lada X-Cross 5. Однако АвтоВАЗ по-прежнему не решил всех проблем с поставкой деталей и красок для ритмичной стабильной сборки. До 19 июня конвейеры в Тольятти продолжают простаивать.

В период с января по май Lada реализовала 115,8 тысячи новых автомобилей. Выполнение годового плана АвтоВАЗа по выпуску 400 тысяч автомобилей пока под вопросом и требует принятия экстренных мер. Одна из них заключается в том, чтобы повысить утилизационный сбор для автомобилей бюджетной категории почти на 70%, со 170 до 300 тысяч рублей на одну машину. Автогиганту эти траты традиционно компенсирует государство. При этом «Ладе» станет проще вести бизнес в нише автомобилей за 1,5-1,8 миллиона рублей.

Вторая половина года в целом всегда была для нашего авторитейла более урожайной, чем первая, даже в периоды относительно спокойного бизнеса. Но если раньше на III и IV кварталы в сумме приходилось порядка 55% продаж, то сейчас эта доля может приблизиться к 60%. Этому будет способствовать рост продаж АвтоВАЗа и дальнейшее расширение бизнеса «китайцев». Все это означает, что несмотря на все сложности, достижение ранее прогнозируемого нами уровня продаж в 800 тысяч новых автомобилей по итогам года выглядит все более реальным.