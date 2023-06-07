Общество

«Подорвались на мине»: стали известны подробности гибели в зоне СВО волжского фотографа Владимира Якимова

Общество 07.06.2023 18:47
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07.06.2023 18:47


Стали известны подробности последнего боя погибшего в ходе спецоперации мобилизованного 36-летнего фотографа Владимира Якимова. Родной брат военнослужащего Александр рассказал V102.RU, что в военкомате готовят представление к ордену Мужества.

— Брату пришла повестка в самый первый день объявленной частичной мобилизации. Все произошло как-то неожиданно. Он собрался и пошел. Особо никаких разговоров на эту тему не было, — рассказал близкий родственник Владимира Якимова. — Со срочной службы Володя демобилизовался в 2008-м, отслужив два года в военно-воздушных силах в Астрахани. Вернулся, немного поработал в такси, потом устроился водителем маршрутки № 123. Параллельно стал изучать фотографию. Он с детства мечтал быть фотографом. Снимал свадьбы, портреты, детские фотосессии. Очень талантливый был. 

По словам Александра, его брат сначала обучался на механика-водителя БМП-3, но в итоге в зоне СВО попал в штурмовой отряд. 

— Как и все, сидел в окопах, оборонялся, штурмовал. Через какое-то время ему выделили «Ниву». Он стал возить на позиции бойцов и боекомплект. За день до смерти, 28 мая, звонил домой, говорил, что все нормально, они с пацанами держатся. На следующий день на очередном выезде машина подорвалась на мине. Нам сообщили, что брат погиб моментально, — поделился Александр. — До сих пор не можем в это поверить. Накануне похоронили. У него мама осталась, жена и сын 3,5 года. В военкомате нам сказали, что готовят документы на представление нашего Володи посмертно к ордену Мужества. 

Известно, что наш земляк учился в школе № 21. Потом поступил в Волжский политехнический техникум, по окончании которого, получив специальность автомеханика, был призван в ряды ВС РФ. 

Фото: архив семьи 

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