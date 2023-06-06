В Волжском Волгоградской области сегодня, 6 июня, проводили в последний путь рядового Владимира Якимова. Как сообщает V102.RU, 36-летний мобилизованный погиб в ходе проведения специальной военной операции.
— Церемония прощания состоялась сегодня в 11.00. Похоронили Владимира Якимова на Новом кладбище, — рассказали информагентству в администрации Волжского.
Известно, что наш земляк окончил Волжский политехнический техникум. В 2006 году был призван в ВС РФ. Служил в Астраханской области. Ушел на фронт по частичной мобилизации одним из первых. До призыва в зону СВО работал водителем и был свадебным фотографом. У мужчины остались жена и ребенок.
Фото и коллаж: Владимир Якимов/ok.ru, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Читайте также:
Медик психбольницы Игорь Лункин из Волгоградской области погиб на СВО
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Андрей Буцких
«Ушел из мирной жизни в самое пекло»: бизнесмен из Волгограда Юрий Касухин погиб под Артемовском