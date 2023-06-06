Общество

Ушел одним из первых. В Волжском простились с мобилизованным фотографом Владимиром Якимовым

Общество 06.06.2023 14:34
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06.06.2023 14:34


В Волжском Волгоградской области сегодня, 6 июня, проводили в последний путь рядового Владимира Якимова. Как сообщает V102.RU, 36-летний мобилизованный погиб в ходе проведения специальной военной операции. 

— Церемония прощания состоялась сегодня в 11.00. Похоронили Владимира Якимова на Новом кладбище, — рассказали информагентству в администрации Волжского. 

Известно, что наш земляк окончил Волжский политехнический техникум. В 2006 году был призван в ВС РФ. Служил в Астраханской области. Ушел на фронт по частичной мобилизации одним из первых. До призыва в зону СВО работал водителем и был свадебным фотографом. У мужчины остались жена и ребенок. 

Фото и коллаж: Владимир Якимов/ok.ru, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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