Общество

Андрей Бочаров назвал критической ситуацию на коммунальных сетях Волгограда

Общество 06.06.2023 12:38
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06.06.2023 12:38


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 6 июня, провел совещание по вопросам развития ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона обсудил с участниками мероприятия злободневные вопросы отрасли и в первую очередь – необходимость комплексной модернизации коммунальных сетей в Волгограде. Текущую ситуацию Андрей Бочаров охарактеризовал как «непростую», а местами «критически сложную». 

Как сообщил Андрей Бочаров, в Волгограде сегодня приступают к поэтапному переводу систем тепло-, водоснабжения и водоотведения от аварийно-восстановительного на планово-предупредительный характер работы и развитие коммунальной инфраструктуры. Для выполнения этой задачи, сообщил губернатор, «потребуются , люди, комплексное, объективное обследование городской системы ЖКХ и формирование на его основе целостной программы по направлениям деятельности, ресурсы различных источников и инструменты федеральной и региональной поддержки, дисциплина и организация системного контроля». 

При этом Андрей Бочаров уточнил: «Точно понимаю, что проводить модернизацию систем ЖКХ в настоящее время только за счёт средств граждан и тарифов нельзя». 

Оценивая текущее состояние коммунальных систем в Волгограде, глава Волгоградской области назвал ее критически сложной на отдельных участках:

Ситуация с системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Волгограда является, мягко скажем, непростой, а на отдельных участках — критически сложной, так как износ отдельных сетей превышает 100%. Более того, в некоторых местах участки сетей полностью отсутствуют, а на местах коллекторов остались в прямом смысле только каналы, туннели, проделанные стоками в земле. Ситуация осложняется тем, что, зачастую, инфраструктура, задействованная в жизнеобеспечении многоквартирных домов, кварталов, микрорайонов и районов города, находится в местах, не соответствующих схемам размещения инфраструктурных объектов ЖКХ. Кроме того, продолжает выявляться большое количество объектов ЖКХ, которые вообще нигде не числятся и не обозначены и, по сути, являются бесхозными. 

Отдельно Бочаров подчеркнул – обстановка требует безоговорочного и самого деятельного участия со стороны представителей муниципальной власти:

– Трудностей немало. Но это не повод, чтобы власти смотрели на эти проблемы со стороны, сложа руки, и говорили, что все это было сделано за предыдущие периоды, делали это не мы и нас это не касается. Предупреждаю и обращаю ваше внимание – касается всех. Будет неправильно, если власть в этот непростой период будет перекладывать ответственность за работу систем жизнеобеспечения на хозяйствующие субъекты, различные организации, на простых граждан и делать вид, что она здесь не причем. Еще как причем — для всех, кто работает в органах власти сегодня и планирует здесь работать завтра.

Говоря о причинах сегодняшнего положения дел, Андрей Бочаров назвал общее попустительство со стороны профильных служб и ведомств:

Аварии на городских сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения происходят достаточно часто. Компании по управлению жилищным фондом, в том числе отвечающие за состояние и работоспособность внутридомовых и внутриквартальных сетей, в значительной части не занимались либо занимались ими формально. Десятилетиями не проводились плановые регламентные работы. Системы работают от аварии до аварии. Работают с увеличением нагрузки за счёт подключения большого количества потребителей без учета общей нагрузки. И всё подключают, подключают — без технического и экономического обоснования. На глаз. А вопросы, связанные с пропускной способностью коллекторов на всем протяжении, никто даже не рассматривает. К сожалению, нередки случаи недобросовестных работ по подключению объектов со стороны застройщиков, вынуждающих по разным причинам коммунальные предприятия брать на обслуживание некачественно построенные сети.

Обращаясь к представителям муниципальной власти, глава региона подчеркнул: «Неправильно, если мы оставим горожан с этими проблемами один на один. И возложим нагрузку и ответственность за ремонт, содержание, развитие сетей исключительно на жителей города, коммунальные предприятия, организации и город в целом». 

Приступая к всесторонней оценке функционирования систем ЖКХ и выработке предложений по ремонту, модернизации и развитию, отдельно подчеркнул Бочаров, представителям власти нужно быть максимально открытыми перед людьми, не скрывая настоящего положения дел: 

Объективное, реальное, а не надуманное понимание и оценка технического состояния, работоспособности систем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Волгограда позволят более качественно планировать наши мероприятия по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры города, созданию объектов социально-экономической сферы. 

У города Волгограда при нашей всесторонней поддержке появляется возможность создать по-настоящему эффективную систему управления городским жилищно-коммунальным хозяйством и формировать тариф более прогнозируемым, с увеличением горизонта планирования. И, как следствие, принимать решения по более эффективной поддержке жителей

Наша работа обязательно должна проводиться открыто, не скрывая никаких проблем, с участием экспертного сообщества, специалистов отрасли, депутатского корпуса, общественности. Поэтому предлагаю с первых шагов, уже в ближайшее время, сформировать Общественный Совет нашего нового серьезного проекта, а сам проект включить в состав десятилетней программы развития города Волгограда

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