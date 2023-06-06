Под Волгоградом 15-летний подросток на электросамокате въехал в иномарку

Происшествия 06.06.2023 09:23
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06.06.2023 09:23
15-летний подросток получил травмы в результате дорожного происшествия, случившегося накануне, 5 июня в Светлом Яре. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в 20-15 ч. школьник на электросамокате выезжал со второстепенной дороги по ул. Тепличная, но не убедился в безопасности и врезался в автомобиль «Мазда», за рулем которого находилась 51-летняя женщина. Подростка госпитализировали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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