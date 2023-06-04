«Сорвало провода»: упавшее дерево в Волжском перекрыло улицу Горького

В Волжском Волгоградской области упавшее дерево перекрыло движение по улице Горького. Как сообщили V102.RU читатели, дерево, сорвав электрические провода, повалилось на одну из полос.

— Выехали из дома в начале десятого. Смотрим — на дороге дерево. Упало и сорвало провода. Пока еще лежит. Никто не чешется, — рассказали возмущенные горожане. — Чтобы преодолеть препятствие, приходится выезжать на встречную полосу.





По словам волжан, инцидент произошел на участке улицы Горького между Коммунистической и Логинова. Синоптики накануне прогнозировали в Волгоградской области дожди с грозами и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

Фото: читатели информагентства