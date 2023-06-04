Происшествия

«Сорвало провода»: упавшее дерево в Волжском перекрыло улицу Горького

Происшествия 04.06.2023 09:48
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04.06.2023 09:48


В Волжском Волгоградской области упавшее дерево перекрыло движение по улице Горького. Как сообщили V102.RU читатели, дерево,  сорвав электрические провода, повалилось на одну из полос. 

— Выехали из дома в начале десятого. Смотрим — на дороге дерево. Упало и сорвало провода. Пока еще лежит. Никто не чешется, — рассказали возмущенные горожане. — Чтобы преодолеть препятствие, приходится выезжать на встречную полосу. 


По словам волжан, инцидент произошел на участке улицы Горького между Коммунистической и Логинова. Синоптики накануне прогнозировали в Волгоградской области дожди с грозами и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.  

Фото: читатели информагентства 

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