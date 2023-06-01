ВТБ узнал, кто чаще оформляет «семейную ипотеку»





ВТБ проанализировал статистику по сделкам, проведенным в рамках «семейной ипотеки» с начала 2023 года. Чаще всего, согласно результатам исследования, за кредитом по программе обращаются мужчины, средний возраст которых достигает 36 лет. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости – 55 кв. метров.

С начала текущего года в рамках «семейной ипотеки» банком проведено более 19 тысяч сделок на общую сумму 113,8 млрд рублей, что по объему на 5% превышает результат за аналогичный период 2022 года и почти в 8 раз – 2021 года, когда программой могли воспользоваться только заемщики с двумя и более детьми, рожденными не ранее 1 января 2018 года.

В основном за льготными кредитами обращаются мужчины: в мае на таких клиентов в структуре выдач «семейной ипотеки» пришлось 54% сделок, что примерно сопоставимо с показателем января. При этом средний возраст, в котором клиенты оформляют «семейную ипотеку», с начала года увеличился на 1 год и достиг 36 лет.

Основным спросом пользуются однокомнатные квартиры, которые заемщики приобретают в качестве стартового жилья для детей в будущем: на такие объекты приходится 39% кредитов. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные - 22%. Средняя площадь приобретаемой недвижимости, по статистике банка, с начала года колеблется в пределах 55 квадратных метров.