ВТБ узнал, кто чаще оформляет «семейную ипотеку»

Экономика 01.06.2023 14:38
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01.06.2023 14:38
ВТБ проанализировал статистику по сделкам, проведенным в рамках «семейной ипотеки» с начала 2023 года. Чаще всего, согласно результатам исследования, за кредитом по программе обращаются мужчины, средний возраст которых достигает 36 лет. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости – 55 кв. метров.
С начала текущего года в рамках «семейной ипотеки» банком проведено более 19 тысяч сделок на общую сумму 113,8 млрд рублей, что по объему на 5% превышает результат за аналогичный период 2022 года и почти в 8 раз – 2021 года, когда программой могли воспользоваться только заемщики с двумя и более детьми, рожденными не ранее 1 января 2018 года.
В основном за льготными кредитами обращаются мужчины: в мае на таких клиентов в структуре выдач «семейной ипотеки» пришлось 54% сделок, что примерно сопоставимо с показателем января. При этом средний возраст, в котором клиенты оформляют «семейную ипотеку», с начала года увеличился на 1 год и достиг 36 лет.
Основным спросом пользуются однокомнатные квартиры, которые заемщики приобретают в качестве стартового жилья для детей в будущем: на такие объекты приходится 39% кредитов. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные - 22%. Средняя площадь приобретаемой недвижимости, по статистике банка, с начала года колеблется в пределах 55 квадратных метров.
– Улучшение демографической ситуации – сегодня один из абсолютных приоритетов государства. «Семейная ипотека» в этом случае помогает улучшить качество жизни семьи, обеспечивая россиян новым комфортным жильем с приемлемой финансовой нагрузкой. Существенно расширить круг потенциальных заемщиков позволило распространение программы на клиентов с двумя несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. На этом фоне мы зафиксировали резкий рост спроса на «семейную ипотеку», интерес к которой впервые обогнал общую программу поддержки, доступную всем категориям клиентов и ранее выступавшую драйвером рынка новостроек, – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.
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