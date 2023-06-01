Экономика 01.06.2023 12:28
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01.06.2023 12:28
На рынке трансграничных переводов на счета и банковские карты зарубежных национальных платежных систем «дружественных стран» появляются новые игроки. Такие переводы могут быть востребованы туристами и предпринимателями, расширяющими бизнес с контрагентами в ключевых тюркоязычных странах.
В прошлом году товарооборот между Россией и Турцией рос рекордными темпами. Турция нарастила экспорт товаров в Россию до рекордных $1,3 млрд в месяц и по данным ФТС России заняла второе место после Китая среди крупнейших партнеров. Азербайджано-российский товарооборот в прошлом году также вырос – на 24%. По объемам турпотока в Турцию в 2022 году Россия заняла второе место после Германии, а в Азербайджан – первое.
Переводы в Турцию и Азербайджан предлагают несколько российских банков, в том числе ВТБ и Почта-Банк. Теперь о запуске услуги денежных переводов физическим лицам в эти страны объявил и банк «Открытие».
Для перевода в Азербайджан клиенту необходимо знать номер банковской карты, в Турцию — номер банковского счета (IBAN). Максимальная сумма за одну операцию составляет 15 000 рублей. Средства зачисляются в национальных валютах моментально и без комиссии.
Ранее обсуждался вопрос об использовании в Турции национальной платежной системы Troy вместо российских карт «Мир». Однако выяснилось, что такой способ оплаты доступен далеко не всем иностранцам и история продолжения пока не получила. При этом российские и турецкие власти заявляли о поиске специальных платежных решений для россиян, отдыхающих или имеющих бизнес в Турции.
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