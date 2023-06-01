«Они не опасные»: в Волгограде спасатели выловили танцевавших посреди улицы змей

В Волгограде спасатели выловили трех ползучих гадов, о которых сообщили горожане. Как рассказали V102.RU в администрации города, два вызова поступили в один день – 30 мая. Так, около 09.00 жители Тракторозаводского района сообщили о змее, которую увидели около одного из домов по ул. Набережной волжской флотилии. Приехавшие по вызову спасатели поймали змею и выпустили ее за городом.





В этот же день, около 20.30 поступил вызов уже из другого района города. Жителей напугали две огромные змеи, которые перекатывались рядом с остановкой трамвая около завода «Красный Октябрь».

– Сотрудники муниципальной службы спасения поймали змей с помощью специальных приспособлений и мешка и также вывезли за город, – пояснили в мэрии. – Пойманные змеи оказались полозами, они не представляют опасности для человека, несмотря на свои внушительные размеры - около 1 метра в длину.

Видео: Сергея Островского