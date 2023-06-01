В Волжском Волгоградской области сегодня, 1 июня, около 04.00 легковушка влетела в дерево. Как сообщает V102.RU, погибли два человека, в том числе девочка-подросток. Инцидент произошел по улице Карбышева, 45А/1.





— По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем не зарегистрированной в установленном порядке автомашины ВАЗ-21099, во время движения потерял управление и наехал на дерево, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В региональном главке МВД уточнили, что в результате аварии водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте. С различными травмами в больницу доставили 18-летнюю пассажирку и 21-летнего пассажира.





— На месте ДТП работали экипажи ГАИ УМВД России по Волжскому, следственно-оперативная группа, — добавили в полицейском ведомстве. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по кадрам видео, снятого очевидцем, от удара отечественную легковушку разорвало на две части. Покореженные элементы машины оказались друг от друга на расстоянии нескольких метров.

Видео: Андрей Орлов / Road Help Волжский/vk.com