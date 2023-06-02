Экономика

Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области выросли до 15 миллионов рублей

Экономика 02.06.2023 06:31
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02.06.2023 06:31


Задолженность по зарплате в Волгоградской области увеличилась за месяц почти на четверть. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, так, на 1 мая она составила 15,2 миллиона рублей. Это на 23,5% больше, чем было по состоянию на 1 апреля 2023 года.
Среди регионов ЮФО полностью отсутствуют долги по зарплате лишь в Краснодарском крае. Самая большая задолженность работодателей перед сотрудниками сложилась в Крыму – 36,9 миллиона рублей. 
В Ростовской области и в Севастополе объем долгов по зарплате за месяц не изменился. Так, в Ростовской области он составляет 8,2 миллиона рублей, в Севастополе – 9,5 миллиона рублей. 

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