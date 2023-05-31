В России 30 мая стартовал хакатон по децентрализованным финансам31.05.2023 14:54
Волгоградские аграрии получают финансовую поддержку на развитие хозяйств31.05.2023 14:42
Эксперты выяснили, в каких сферах чаще всего открывают новый бизнес в 2023 году30.05.2023 15:17
«Открытие Авто»: какие автомобили еще можно приобрести с официальной гарантией30.05.2023 14:14
Банк «Открытие» и ВТБ: треть россиян тратят материнский капитал на ипотеку30.05.2023 12:59
О совместном развитии науки и молодежного предпринимательства договорились Сбер и ВолгГТУ30.05.2023 11:11
Вице-президент «Ростелекома» и глава Волгоградской области обсудили модернизацию региона29.05.2023 17:46
Администрация региона: доходы бюджета Волгоградской области за год выросли на 9,6%26.05.2023 20:05
Александр Ведяхин: Искусственный интеллект будет определять наше будущее26.05.2023 17:56
Волгоградский металлургический завод усилил меры пожарной безопасности26.05.2023 14:55
Волгоградские химики в свой профессиональный праздник отмечены высокими наградами26.05.2023 13:20
«Открытие Авто»: в апреле автомобили с пробегом обошлись россиянам в 490 млрд рублей26.05.2023 13:15
Волгоградская область и Сбер будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта26.05.2023 13:11
Администрация Волгоградской области и Сбер расширяют сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр...