В Волгограде двухлетняя девочка надышалась дымом во время пожара

Происшествия 31.05.2023 10:15
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31.05.2023 10:15
В Волгограде двухлетняя девочка получила отравление угарным газом во время пожара, который потушили накануне в Краснооктябрьском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар произошел в одной из квартир пятиэтажки, где горели домашние вещи на площади в десять квадратных метров. Причина происшествия устанавливается, пояснили в ведомстве.
Напомним, V102.RU сообщало о том, что пожарным пришлось эвакуировать 10 человек из подъезда, где тушили квартиру. Огнеборцы спасли кошку и собаку, которых потом передали владельцам.
По данным информагентства, медицинская помощь понадобилась и ребенку.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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