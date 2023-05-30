Федеральные новости

Освободившихся криминальных авторитетов в России возьмут под надзор

Федеральные новости 30.05.2023 16:39
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30.05.2023 16:39


Сегодня, 30 мая, депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли поправки в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и Уголовно-исполнительный кодекс РФ, согласно которым под административный надзор органов внутренних дел автоматически будут попадать криминальные авторитеты, освободившиеся из мест лишения свободы. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Систему обеспечения законодательной деятельности, законопроект был инициирован президентом в апреле 2019 года и поступил в Госдуму в сентябре того же года, на рассмотрение Советом ГД законопроект вышел в октябре 2021-го.  

Согласно тексту пояснительной записки, занятие высшего положения в преступной иерархии отнесено к особо тяжкой категории преступлений, поскольку наиболее опасные преступления совершаются именно организованными преступными сообществами под руководством их лидеров. 

– Учитывая особую общественную опасность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, предлагается внести установление в отношении такой категории лиц административного надзора в обязательном порядке, – говорится в записке. 

Напомним, что административный надзор подразумевает осуществление органами внутренних дел наблюдения за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с федеральным законом, временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им определенных обязанностей.

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