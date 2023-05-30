Экономика

Эксперты выяснили, в каких сферах чаще всего открывают новый бизнес в 2023 году

Экономика 30.05.2023 15:17
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30.05.2023 15:17


Аналитики ВТБ проанализировали данные собственного онлайн-сервиса регистрации бизнеса и выяснили, что самый популярный возраст для начала своего дела среди пользователей – 35-44 года, мужчины регистрируют компании в 1,5 раза чаще, чем женщины, а основной сферой для нового бизнеса стала интернет-торговля.
По формам бизнеса традиционно лидируют ИП. За весь 2022 год доля ИП, зарегистрированных с помощью сервиса, составила 81%, в первом квартале 2023 года – около 84%. Основное число регистраций через сервис ВТБ проходит в Москве и Санкт-Петербурге (более 50%). По сравнению с прошлым годом их доля уменьшилась в пользу других регионов на 7%. В топ-5 наиболее активных городов вошли Екатеринбург, Барнаул, Уфа, Пермь, Новосибирск.
По статистике сервиса, за первый квартал 2023 года 40% новых компаний было зарегистрировано в сфере интернет-торговли. Среди других наиболее востребованных сфер для бизнеса – строительство, аренда и управление недвижимостью, грузовые перевозки, оптовая торговля, общепит и доставка продуктов, а также разработка ПО.
- Предприниматели все активнее осваивают работу с маркетплейсами, поэтому интернет-торговля закономерно стала одним из самых популярных направлений для регистраций бизнеса через  онлайн-сервис. С его помощью клиенты могут зарегистрировать бизнес без визита в ФНС и сэкономить  на оплате госпошлины. Помимо этого, при онлайн-регистрации повышается качество заполнения документов, уменьшается количество ошибок, что в 2 раза снижает число отказов при регистрации в ФНС РФ, − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
На россиян в возрасте от 35 до 44 лет приходится 36% зарегистрированных компаний, около четверти открывают клиенты 25-34 лет, на третьем месте с долей 15% − пользователи 45-54 лет. Предприниматели в возрасте 18-24 лет занимают 13%, за год их доля выросла на 3%. На поколение старше 55 лет приходится 10% регистраций. Доля женщин, регистрирующих бизнес в первом квартале 2023 года, составила 37%, снизившись на 2% к прошлому году. На мужчин приходится 63% регистраций бизнеса.

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