Экономика

Банк «Открытие» и ВТБ: треть россиян тратят материнский капитал на ипотеку

Экономика 30.05.2023 12:59
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30.05.2023 12:59


32% участников опроса стали родителями в этом году или планируют появление ребенка в ближайшее время. Чаще всего родители тратят материнский капитал на погашение ипотеки либо на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к Международному дню защиты детей 1 июня. С начала года клиенты ВТБ направили почти 7,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий.
39% опрошенных назвали отношения со своими детьми очень хорошими, потому что прекрасно ладят и понимают друг друга. Еще 43% полагают, что у них с детьми хорошие отношения: иногда бывают ссоры, но всегда удается найти общий язык. Только 4% считают отношения с детьми сложными из-за частых ссор и отсутствия взаимопонимания. У остальных опрошенных сейчас нет детей.
41% считают очень хорошими свои отношения с родителями, столько же - хорошими. Сложными или очень сложными отношения с представителями старшего поколения в семье назвали 10% опрошенных.
86% признались, что вообще любят детей (55% очень любят, 31% скорее любят). 11% относятся к детям нейтрально и лишь 3% холодны к ним. Четверть опрошенных хотели бы иметь в семье одного ребенка, 48% - двоих, 16% - троих, 4% - четверых, 2% - пять и более детей. Ни одного ребенка не хотели бы иметь 5% (в Москве и Московской области 12%, на Дальнем Востоке 10%, тогда как на Урале и в Приволжском федеральном округе лишь по 1%).
Россияне с момента рождения ребёнка и до его совершеннолетия могут рассчитывать на поддержку государства. 68% участников опроса сообщили, что получали материнский капитал. Из них 20% пока не решили, куда его потратить. 18% направят или уже направили его на погашение действующего ипотечного кредита (на Север-Западе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 23%, на Дальнем Востоке 8%). 14% используют эти деньги на первоначальный взнос по ипотеке (в Южном федеральном округе 18%, в Сибири 9%). 13% считают лучшим способом потратить материнский капитал образование детей, 2% - ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, 1% - накопительную пенсию для матери.
По данным ВТБ треть родителей – клиентов банка в нынешнем году использовали маткапитал на улучшение жилищных условий. Более 3,67 млрд рублей было направлено на досрочное погашение ипотеки. Ещё 3,8 млрд рублей - в качестве первоначального взноса. На ежемесячные выплаты из средств маткапитала было использовано 1,6 млрд рублей. В этом году детские выплаты на карту получили 225 тысяч человек, объём выплат составил около 16,7 млрд рублей, что на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
*Опрос проведен 11-18 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.


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