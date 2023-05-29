Телеком

В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing Phone

Телеком 29.05.2023 08:54
0
29.05.2023 08:54


erid:LatgBioXj
Ассортимент смартфонов в билайне пополнили четыре интересные новинки — новые Google Pixel 7 и 7 Pro, OnePlus 10T 5G и неординарный Nothing Phone 1.
О достоинствах Google Pixel известно давно — это устройства на чистом Android для самых преданных поклонников этой операционной системы. Его 7 версия предлагает яркий 6,3-дюймовый экран, усовершенствованную камеру, исключительную производительность с помощью процессора Tensor G2 и долгое время работы благодаря технологии Extreme Battery Saver. В интернет-магазине и офисах продаж билайна цены на это устройство начинаются от 59 990 ₽.
Его старший брат Google Pixel 7 Pro станет идеальным выбором для тех, кто ценит производительность и качество снимков. Снабженный мощным процессором Google Tensor G2, этот смартфон имеет улучшенную систему из трех камер, расположенных на тыльной стороне корпуса: камера 12 Мп с широкоугольным объективом (угол обзора 125,8 градусов), камера 50 Мп со светочувствительным сенсором, захватывающим больше света, а также камера 48 Мп с телеобъективом с мощным зумом. Цена Pro версии — 89 990 ₽.
OnePlus 10T 5G — это высокопроизводительный смартфон с самой быстрой зарядкой в истории бренда. Полностью разряженный аккумулятор OnePlus 10T 5G заполнится до 100%всего за 19 минут. Цены на этот смартфон в билайне стартуют от 53 590 ₽.
Nothing Phone 1 в свою очередь привлекает необычным дизайном. Он оснащен прозрачной задней панелью, быстрой зарядкой и возможностью заряжать другие устройства. Устройство имеет оптический сканер отпечатков пальцев и защиту от пыли и брызг. Цена — от 36 990 ₽.
Выберите свой идеальный смартфон среди этих новинок и наслаждайтесь передовыми технологиями вместе с билайном.
Реклама. www.beeline.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
25.05.2023 17:29
Телеком 25.05.2023 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2023 13:58
Телеком 25.05.2023 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2023 12:42
Телеком 25.05.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.05.2023 19:53
Телеком 24.05.2023 19:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2023 19:14
Телеком 23.05.2023 19:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2023 10:47
Телеком 23.05.2023 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.05.2023 12:49
Телеком 22.05.2023 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.05.2023 12:15
Телеком 19.05.2023 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.05.2023 15:01
Телеком 16.05.2023 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2023 17:59
Телеком 12.05.2023 17:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2023 11:03
Телеком 12.05.2023 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2023 14:03
Телеком 05.05.2023 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2023 11:08
Телеком 05.05.2023 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.05.2023 13:36
Телеком 04.05.2023 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.05.2023 12:51
Телеком 04.05.2023 12:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:28
В Котово нашли тело пропавшего около РОВД 69-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:54
В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing PhoneСмотреть фотографии
08:16
22-летний житель Камышина скончался в московском ТРЦ при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
21:27
«Упустили птицу счастья»: волгоградский «Ротор» на выезде уступил «Чайке» со счетом 1:2Смотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области 22 кг рыбы тянут на два года колонииСмотреть фотографии
18:21
Ехал из Саратова. На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчинаСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде 1 сентября откроют движение по обновленной линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
16:15
Виновато Средиземноморье: в Волгоградской области за сутки выпало 23 мм осадковСмотреть фотографии
15:17
Шаг до умственной отсталости. Волгоградцам рассказали об опасности йододефицита у детейСмотреть фотографии
13:45
«Пограничникам всех поколений»: в Волгограде под грохот пушек открыли памятный знакСмотреть фотографии
12:35
Врачи сообщили о состоянии волгоградцев после смертельного ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде иномарка сбила 12-летнего мальчика с велосипедом: видеоСмотреть фотографии
11:18
Семье погибшего на Украине 22-летнего волгоградца передадут орден МужестваСмотреть фотографии
10:54
Опубликовано видео смертельного ДТП с маршруткой № 23А в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
«Не вывозят уже две недели»: волгоградцы пожаловались на странную избирательность «Ситиматика»Смотреть фотографии
09:07
Антон Баранов в интервью «Высоте 102» рассказал о настоящем и будущем волгоградских трамваевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
В двух районах Волгограда 29 мая отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
08:00
ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до +8 °ССмотреть фотографии
22:19
«Откуда запах алкоголя?»: появилось видео опроса водителя после смертельного ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:11
Волгоградские медики спасают двоих пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
20:47
«В салоне были родственники»: в Волгограде маршрутка врезалась в столб, погиб мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Ватерполистов «Спартака» с Кубком России бурно встретили в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
19:49
В Волгоградской области задохнулся двухмесячный малышСмотреть фотографии
19:06
«Дойдем до генпрокурора»: в Михайловке закрывают единственную муниципальную банюСмотреть фотографии
17:56
Легендарный гандболист Игорь Васильев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:28
Более 600 тысяч жителей Волгоградской области проголосовали за ремонт туалетов и крышСмотреть фотографии
16:06
В поселке Горьковский в Волгограде нашли тело голого мужчиныСмотреть фотографии
14:51
Капитан волгоградского «Ротора» Сергей Зуйков: «В матче с «Чайкой» нужно выходить и побеждать»Смотреть фотографии
13:09
Сезон нашествия кровопийц начался в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
Задержанного за сожжение Корана волгоградца привезли в СИЗО ГрозногоСмотреть фотографии
 