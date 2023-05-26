Волгоградские химики в свой профессиональный праздник отмечены высокими наградами





В канун Дня Химика, который в России традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, в подразделениях шеститысячного коллектива предприятий промплощадки «КАУСТИКа» чествуют представителей нескольких десятков специальностей, которые в этом году отмечены корпоративными, ведомственными, профсоюзными и другими наградами.

Среди тех, кому присвоено звание «Почетный химик», а также сотрудников, удостоенных Почетной грамотой Минпромторга РФ, аппаратчики электролиза, слесари-ремонтники, машинисты насосных установок, электрогазосварщики, диспетчеры, контролеры качества продукции и многие другие.

Почетные грамоты и благодарности АО «КАУСТИК», губернатора Волгоградской области, комитета промышленности и торговли, Государственной Думы, областной Думы, городской Думы, Волгоградского областного Совета профсоюзов – это далеко не полный перечень наград, которые сегодня получают сотрудники предприятий группы «НИКОХИМ». Каждому из 500 награжденных в эти дни выплачивается и соответствующее денежное вознаграждение.

Несмотря на события последних лет, осложнивших работу компании, группа «НИКОХИМ» сохраняет лидирующие позиции в отечественной химической отрасли. По итогам работы в прошлом году основное предприятие группы - АО «КАУСТИК» - на 63,1% увеличило платежи в бюджеты всех уровней по сравнению с предыдущим периодом.

Дальнейшее развитие и перспективы группы «НИКОХИМ» в Волгограде связаны с модернизацией производства, внедрением новых технологий и созданием новых современных производств, а также сохранением высокого уровня социальной защищенности сотрудников.

Добавим, что в мае этого года ведущее отечественное рейтинговое агентство RAEX включило акционерное общество КАУСТИК (основное предприятие группы «НИКОХИМ») в список 100 лучших компаний России в области устойчивого развития (ESG).