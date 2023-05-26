Урюпинск заливает дождями: ураган снес крышу магазина

Фото администрации Урюпинска VK.com
Происшествия 26.05.2023 07:38
0
26.05.2023 07:38
Фото администрации Урюпинска VK.com
Водная стихия и ураган бушуют в Урюпинске Волгоградской области уже второй день. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию городского округа, накануне штормовым ветром снесло крышу одного магазина.
- Пострадавших в результате происшествия нет, - пояснили в мэрии столицы российской провинции.
В соцсетях жители также сообщают о поврежденных светофорах и порванных проводах.
Ливни и грозы, при которых скорость ветра усиливается до 20 метров в секунду, держат в напряжении жителей северных районов Волгоградской области. Такая же погода – и в Михайловском городском округе. Прошли дожди также в Котовском районе.При этом синоптики прогнозируют, что грозы и ливни доберутся до Волгограда лишь к субботе, 27 мая. Сегодня же в областном центре обещают жару до +32 градусов.
Фото администрации Урюпинска VK.com
В Волгоградской области госпитализировали женщину после укуса гадюки25.05.2023 22:19
Происшествия 25.05.2023 22:19
Жильцы дома в Волжском вызвали полицию из-за подозрительного грохота за стеной25.05.2023 17:35
Происшествия 25.05.2023 17:35
ДТП с автовозом на севере Волгограда попало на видео25.05.2023 16:31
Происшествия 25.05.2023 16:31
«Была очень красивой»: под Волгоградом после падения из окна скончалась мать троих детей25.05.2023 14:03
Происшествия 25.05.2023 14:03
«Прикрыл пока досками»: волгоградец выкопал мину при строительстве дома25.05.2023 13:08
Происшествия 25.05.2023 13:08
«Уже второй за два дня»: в Волгограде во дворе дома водитель сбил 4-летнего ребенка25.05.2023 10:50
Происшествия 25.05.2023 10:50
Водителя кроссовера избили в Волгограде за наезд на ребенка: видео24.05.2023 18:05
Происшествия 24.05.2023 18:05
На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»24.05.2023 17:33
Происшествия 24.05.2023 17:33
Был завернут в одеяло. В Волгограде у жилого дома нашли мумифицированный труп24.05.2023 13:04
Происшествия 24.05.2023 13:04
На станции «Бакинская» в Волгограде под товарняк попал молодой парень24.05.2023 11:57
Происшествия 24.05.2023 11:57
«Шумела, потом — притихла»: в Волгограде с 9-го этажа выпала женщина24.05.2023 11:14
Происшествия 24.05.2023 11:14
В Волгограде 4-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля24.05.2023 10:27
Происшествия 24.05.2023 10:27
Наезд самокатчика на 52-летнюю женщину в центре Волгограда попал на видео24.05.2023 10:08
Происшествия 24.05.2023 10:08
В Волгограде накрыли подпольное производство левой водки «Пять озер» и «Беленькой»24.05.2023 09:56
Происшествия 24.05.2023 09:56
Волонтеры разыскивают пропавшего 2 мая 59-летнего волгоградца24.05.2023 08:25
Происшествия 24.05.2023 08:25