26 мая на площадке Волгоградского государственного технического университета пройдет цикл образовательных лекций по искусственному интеллекту (ИИ). Организованные Сбером совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI, Школой 21 и ведущими ВУЗами страны лекции состоятся в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

Конференцию откроет лекция, посвящённая технологиям искусственного интеллекта, которую прочитает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Также выступят ведущие российские учёные и исследователи, которые расскажут о трендах в AI/ML, примерах разработки и внедрения нейросетей в обществе и бизнесе. Будет доступна онлайн-трансляция.