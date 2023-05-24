Россияне рассказали, как планируют свои финансы





Сервисы Работа.ру и «Персональное финансовое планирование» Сбербанка выяснили, как россияне отслеживают свои расходы и доходы и какие инструменты для этого используют.

Исследование показало, что 77% опрошенных предпочитают планировать и анализировать финансовые расходы, причем женщины делают это чуть чаще мужчин (78 и 76% соответственно). Ещё 13% не отслеживают собственные расходы, но планируют начать. Каждый десятый рассказал, что не ведёт учёт потраченных средств и не планирует этим заниматься, — в этой категории мужчин оказалось больше (13 и 7%).

Персональное финансовое планирование повышает эффективность управления личным бюджетом, однако 52% респондентов иногда всё же выходят за рамки бюджета (53% женщин и 51% мужчин). У 36% россиян деньги всегда под контролем, — здесь мужчин тоже больше (36 и 31%). Каждый седьмой (15%) признается, что планирование не помогает избежать необдуманных трат.

Каждый третий опрошенный (33%) для управления личными финансами использует банковское приложение. Почти столько же (30%), наоборот, не могут выделить какой-либо конкретный инструмент для анализа и планирования расходов. 28% полагаются на блокноты и тетради. 23% скачали специальное приложение по учёту средств. 15% делают заметки в смартфоне, а 8% считают деньги в Excel.

– Мы понимаем, что людям важно чувствовать уверенность в своих финансах и улучшать свое благосостояние в долгосрочной перспективе. Статистика показывает, что хотя бы раз в месяц сервисами по управлению финансами пользуется более 60 млн человек. Ежемесячно анализируют свои траты 57 млн человек, а 25 миллионов пользователей ежемесячно управляют своими накоплениями: оценивают личный капитал и анализируют активы, – комментирует Виталий Вышиванов, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка.

Опрос проводился в апреле 2023 года во всех регионах России среди экономически активного трудоустроенного населения старше 18 лет. Участвовало более 5000 респондентов.