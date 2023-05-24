Происшествия

Волонтеры разыскивают пропавшего 2 мая 59-летнего волгоградца

Происшествия 24.05.2023 08:25
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24.05.2023 08:25


В Волгограде организован поиск исчезнувшего Александра Рыльщикова. Как сообщили V102.RU в организации «Лиза Алерт», о местонахождении 59-летнего мужчины ничего не известно со 2 мая. Волгоградец нуждается в медицинской помощи. 
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые. 
Кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефону 89061679444.

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