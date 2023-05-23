Чаще всего китайскую валюту для инвестирования средств выбирают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях также входят Нижегородская область и Пермский край. К таким выводам пришли аналитики ВТБ. В основном этот сберегательный инструмент используют мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Средний чек одного открываемого вклада составляет 450 тысяч юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до года.

– Для России юань сегодня приобретает значение одной из наиболее востребованных дружественных валют. Клиенты банков видят в нем новый инструмент для инвестиций как альтернативу долларам и евро. Мы ожидаем, что популярность китайской валюты в ближайшие годы будет только укрепляться на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. Этому будет способствовать и рост ставок по депозитам в юанях. По нашим прогнозам, за год портфель таких пассивов в ВТБ удвоится и достигнет 15 млрд юаней, – прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.