Губернатор Бочаров ворвался в рейтинг самых популярных в соцмедиа глав регионов РФ

«Медиалогия» подготовила очередной рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, впервые в топ-20 самых популярных в блогах, на форумах и в социальных сетях глав субъектов РФ в апреле оказался губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Руководитель региона обосновался сразу на 11-й строчке.





По информации «Медиалогии», данный рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа.

– Для построения рейтинга учитывались сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах. Данные для рейтинга рассчитаны 16.05.2023. Период исследования: апрель 2023 года, – уточняют аналитики. – Лидерами рейтинга в апреле 2023 года стали Сергей Собянин, Денис Пушилин, Рамзан Кадыров.

Напомним, что 12 апреля губернатор Волгоградской Андрей Бочаров выступил перед общественностью. Мероприятие проходило в ДК «Октябрь» в городе Волжском, куда были приглашены более 600 жителей региона: ветераны, депутаты, руководители силовых ведомств, предприниматели, ученые, спортсмены и многие другие. ИА «Высота 102» вело онлайн-трансляцию открытого разговора главы региона с волгоградцами, в ходе которого были подведены итоги предшествующей работы губернатора и его команды. Андрей Бочаров также обозначил основные задачи развития Волгоградской области на будущее десятилетие. И это в апреле стало самым обсуждаемым событием в регионе, в том числе на форумах и в социальных сетях.

Фото: ИА «Высота 102»