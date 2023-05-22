Банки поддерживают растущий спрос на премиальные электромобили





В первом квартале 2023 года выросли мировые продажи электромобилей. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), к концу года продажи электрокаров достигнут 14 млн штук. При этом китайский рынок является сегодня определяющим для всего мира: в первом квартале текущего года Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, опередив Японию. Он поставил за границу более 1 млн машин. Рост продаж китайских брендов подстегивает к росту и российский рынок электрокаров.

В России продажи экологичного транспорта с начала года стабильно увеличиваются. Всего за первые четыре месяца россияне купили около 2,5 тыс. новых электромобилей. И рынок продолжит расти, в том числе за счет дальнейшего проникновения на него китайских брендов и роста спроса на премиальные марки. На этом фоне банки запускают кредитные программы с известными китайскими производителями электромобилей премиум-класса.

Так, в конце прошлого года вышел на отечественный рынок молодой китайский бренд электромобилей Voyah. Купить премиальные электромобили Voyah в кредит сегодня можно, например, при помощи программ Драйв Клик Банка, Росбанка или «Открытие Авто» (банк «Открытие»).

В обозримом будущем на отечественном рынке продолжит расти популярность российского Evolute и китайского бренда Voyah. Evolute предложил хорошее соотношение цены и качества. В дорогом сегменте скорее всего безраздельно доминировать пока будет Voyah, при том что они будут поставлять в том числе и гибриды.

Линейка Voyah сегодня представлена электроседаном Passion, электрокроссовером Free и электровэном Dream. Модели Free и Dream также доступны с гибридной силовой установкой для увеличения запаса хода. Совместные программы банков и автопроизводителя дадут возможность большему числу автолюбителей приобрести кроссоверы и минивэны премиального бренда, повысив их доступность для населения.