



Больше половины жителей Южного федерального округа бывает в музее хотя бы раз в год. Чаще всего предпочтение отдается историческим и краеведческим музеям. При этом южане не готовы выделять из своего бюджета значительные средства на посещения музейных экспозиций. Таковы результаты опроса*, проведенного банками банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Ночи музеев 20 мая.





86% опрошенных положительно относятся к музеям (46% определенно да, 40% скорее да). 12% равнодушны к музеям. Только 2% относятся к ним отрицательно.

41% южан посещали музеи в этом году: из них 7% буквально на днях, 6% за последний месяц, 28% - в прошлые месяцы 2023 года. 13% последний раз были в музее в прошлом году. При этом 33% сообщили, что делали это очень давно, несколько лет назад. 13% затруднились вспомнить, когда последний раз ходили в музей.





18% сообщили, что посещают музеи достаточно часто, несколько раз в год. Не чаще, чем раз в год, в музеи ходят 36% респондентов. Еще 33% делают это раз в несколько лет. 13% сообщили, что в принципе не посещают музеев (в Сибири и на Северном Кавказе по 17%, на Дальнем Востоке 6%).

Больше всего жителям ЮФО нравятся (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) исторические и краеведческие музеи (56%), музеи науки и техники (33%), а также музеи изобразительного искусства (36%). Каждый четвертый (26%) посещает сайты знаменитых музеев (Лувра, Эрмитажа и других). 21% нравятся кунсткамеры, 26% - музеи знаменитых людей, 12% - театральные музеи. Никакие музеи не по душе 9% опрошенных.





38% готовы тратить на музейные экспозиции не более 1000 рублей в год. Еще 24% - до 3 тысяч рублей в год. 16% согласны отдавать музеям 3-5 тысяч рублей в год, 8% - 5-10 тысяч рублей и 1% - свыше 20 тысяч рублей в год. При этом 13% не готовы тратить на посещение музеев ни копейки: для них Ночь музеев, когда их посещение бесплатно, особенно привлекательна.





*Опрос проведен 5-11 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.



