



Четверо молодых людей в ночь на 18 мая были задержаны полицейскими возле интерактивного музея «Россия – моя история» в Волгограде. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, волгоградцы наносили на стены граффити.

– Наряд патрульно-постовой службы в Ворошиловском районе заметил группу молодых людей, наносивших надписи на стены. Уличные художники были доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по ст. 8.6 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – «Несанкционированное нанесение надписей и рисунков», – сообщили в региональном главке МВД России. – Собранные материалы направлены для рассмотрения в районную административную комиссию.

Не обладающим очевидно высоким художественным вкусом волгоградцам грозят штрафы.