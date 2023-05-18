Экономика 18.05.2023 17:21
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18.05.2023 17:21
Основными получателями детских выплат являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. Как сообщают аналитики ВТБ, в среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.
Каждый третий получатель детских выплат проживает в Центральном федеральном округе (31%), в основном в Москве и Московской области, каждый пятый – в Приволжском (19%), где превалируют клиенты из Пермского края и Самарской области. Ещё 15% семей – из Сибири, преимущественно из Иркутской и Новосибирской областей.
– Банк активно поддерживает социальные инициативы государства. Мы являемся одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки, а также работаем над собственными программами помощи для семей с детьми. Суммарно на эти цели ВТБ уже направил свыше 3 млрд рублей. Мы существенно упрощаем процесс оформления заявлений на их получение на портале «Госуслуг» и ускоряем распоряжение материнским капиталом, – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.
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