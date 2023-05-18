В Волгограде отреставрируют порезанный на металл памятник

Общество 18.05.2023 10:33
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18.05.2023 10:33
Объявлен конкурс на реставрацию поврежденной вандалами братской могилы моряков в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает V102.RU. По информации мэрии, в ближайшее время предстоит определить подрядную организацию, которая восстановит памятник «Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь"», который является объектом культурного наследия.
Напомним, что в декабре 2021 года двое мужчин вырезали заднюю часть металлической конструкции скульптуры размерами более 2 метров для продажи. Памятник расположен в парке имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне возле Первой продольной магистрали. Один из мужчин, как позже было установлено экспертизой, страдает психическими расстройствами.
– Победителю предстоит отреставрировать скульптурное изображение, в том числе заменить ранее поврежденную вандалами часть бронзовой фигуры, – сообщили в городской администрации.
В порядок также будут приведены облицовка постамента и мемориальные надписи. Проектом предусмотрено благоустройство территории возле памятника и дополнительное озеленение.
Необходимая для выполнения работ документация была разработана в 2022 году. Проект успешно прошел государственную экспертизу.
Как уточнили в мэрии, конкурсные процедуры по определению подрядчика в Краснооктябрьском районе ведутся также по объектам: «Памятный знак в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане» в парке им. Гагарина и монумент «Оборона Царицына» на площади перед театром «Царицынская опера».
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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