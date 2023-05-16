Расследования

«Буду ездить на личной машине»: подбитая скорой в Волжском Toyota Camry оказалась депутатской

Расследования 16.05.2023 20:28
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16.05.2023 20:28


Подбитая автомобилем скорой помощи Toyota Camry в городе Волжском Волгоградской области приписана к городской думе, а перемещается на ней регулярно депутат и руководитель фракции «Единой России» Дмитрий Григоров. В момент столкновения, сообщил парламентарий ИА «Высота 102», его в иномарке не было, однако на место происшествия он все-таки выезжал. 

– Самое главное, что водители в этой аварии не пострадали. Плохо, что скорая помощь не доехала на вызов. Надеюсь, что все обошлось с тем человеком, кому срочно она понадобилась, – сказал в телефонном разговоре с корреспондентом «Высоты 102» вожский депутат. – Что касается того, кто виноват, я думаю, что в этом должны разбираться правоохранительные органы. Но странно, что у водителя неотложки куда-то пропала флешка с записью с видеорегистратора. Хотя авария все равно попала на видео – и на уличные камеры, и на регистраторы проезжающих машин, – рассказал депутат.

По словам Григорова, водитель Toyota Camry пояснил ему, что ехал на зеленый свет и видел справа только маршрутку.

– Водитель скорой помощи, как я думаю, должен был все равно притормозить перед перекрестком и убедиться, что его видят, – говорит Дмитрий Григоров. – Но карета даже пешехода чуть не сбила, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Тем не менее, депутат считает произошедшее несчастным случаем и призвал не видеть в случившемся намерения как-то «замять» происшествие. 

Депутат также удивился, что Toyota Camry называют его служебным автомобилем.

– Эта служебная машина возит всех депутатов, ею пользуюсь и я в том числе, как и мои другие коллеги, – пояснил он. – Автомобильный парк в городской думе не очень большой. У депутатов в поездках на округа могут возникнуть трудности. Тем более, что машине потребуется довольно серьезный ремонт. Но я и так часто езжу по депутатским делам на своем личном автомобиле. Так что буду так делать и дальше.

Напомним, авария с участием Toyota Camry и скорой медицинской помощи произошла сегодня на пересечении улиц Александрова и Мира. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео Powernet VK.com

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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