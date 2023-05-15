Веерное ограничение движения запланировано в центре Волгограда 16 мая

Ряд улиц в Центральном районе Волгограда в связи с проведением крестного хода будут временно перекрыты. По информации администрации Волгограда, веерные ограничения движения запланированы на период с 08.00 до 11.00.

– По мере прохождения колонн будет ограничиваться движение по дорогам на улицах: Рокоссовского, Невской, Кубанской, Володарского и по Коммунистической до кругового пересечения улиц Мира и Володарского, – сообщили в мэрии.

Также проезд транспорта будет недоступен на участках улиц Балонина, Голубинской, Новороссийской и Пархоменко.

Подчеркнем, что инспекторы ГИБДД будут перекрывать движение только на время прохождения колонн. До того и сразу после проезд будет осуществляться в штатном режиме.