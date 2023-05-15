Расследования

Веерное ограничение движения запланировано в центре Волгограда 16 мая

Расследования 15.05.2023 18:31
0
15.05.2023 18:31


Ряд улиц в Центральном районе Волгограда в связи с проведением крестного хода будут временно перекрыты. По информации администрации Волгограда, веерные ограничения движения запланированы на период  с 08.00 до 11.00. 

– По мере прохождения колонн будет ограничиваться движение по  дорогам на улицах: Рокоссовского, Невской, Кубанской, Володарского  и по Коммунистической до кругового пересечения улиц Мира и Володарского, – сообщили в мэрии. 

Также проезд транспорта будет недоступен на участках улиц Балонина,  Голубинской,  Новороссийской и Пархоменко.

Подчеркнем, что инспекторы ГИБДД будут перекрывать движение только на время прохождения колонн. До того и сразу после проезд будет осуществляться в штатном режиме. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.05.2023 22:15
Расследования 15.05.2023 22:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 16:13
Расследования 15.05.2023 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 15:08
Расследования 15.05.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 14:02
Расследования 15.05.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 11:36
Расследования 15.05.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2023 18:13
Расследования 13.05.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2023 17:54
Расследования 13.05.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2023 20:59
Расследования 12.05.2023 20:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2023 14:14
Расследования 12.05.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2023 14:10
Расследования 12.05.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2023 11:37
Расследования 12.05.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2023 07:48
Расследования 12.05.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2023 20:16
Расследования 11.05.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2023 16:21
Расследования 11.05.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2023 12:52
Расследования 11.05.2023 12:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:15
Под Волгоградом дебошира осудили за удар в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде уволен отвечающий за ЖКХ вице-мэр Олег ТетерятникСмотреть фотографии
20:25
Волгоградца оштрафовали за самовольную перепланировку квартирыСмотреть фотографии
19:43
В Волжском нашли пропавшего по дороге в лицей 12-летнего мальчикаСмотреть фотографии
19:24
«Нагло сбросил»: в Волжском поймали с поличным нелегальный грузовик с мусоромСмотреть фотографииCмотреть видео
18:31
Веерное ограничение движения запланировано в центре Волгограда 16 маяСмотреть фотографии
18:18
Под Волгоградом меняют окна в замерзавшей зимой старой школеСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде участникам спецоперации из ОМОН и СОБР вручили госнаградыСмотреть фотографии
17:29
Туалет в лицее депутата, «худая» крыша в ДЮЦе и тепло в детсадах: на что просят денег жители ВолгоградаСмотреть фотографии
17:20
Представители туристической отрасли из Питера побывали в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
17:17
«Испугались уголовки?»: жителям обезвоженного поселка под Волгоградом еще раз снизят тариф на подвоз водыСмотреть фотографии
16:13
Группу иностранцев осудили за подготовку к сбыту 2 кг наркосмесей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:55
«Не пришел на уроки»: в Волжском пропал 12-летний подростокСмотреть фотографии
15:10
«Он идет к вам»: на окраине Волгограда выпал град 15 маяСмотреть фотографии
15:08
Момент лобового ДТП с BMW в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
На Нулевой продольной три волгоградца пострадали в лобовом ДТПСмотреть фотографии
14:02
«Заехал отдохнуть и умер»: на стоянке под Волгоградом нашли тело дальнобойщикаСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде с барабанами и цветами встретили чемпиона мира по дзюдо Армана АдамянаСмотреть фотографии
13:19
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» в Котельниково установят накануне Дня городаСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области за 4 месяца собрали 43,7 млрд рублей налоговСмотреть фотографии
13:00
Андрей Бочаров поручил создать пожарные бригады быстрого реагированияСмотреть фотографии
12:42
Суд в Волгограде взыскал с УК больше полмиллиона рублей за потоп в квартиреСмотреть фотографии
11:53
Аптеку в Жирновске оштрафовали на 100 тыс. рублей за торговлю фальсификатомСмотреть фотографии
11:36
Закрыл в квартире и запретил вызывать скорую: в центре Волгограда умерла 17-летняя студенткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
«Пока еще не поняли»: в Волгограде 15 мая самокатчиков выпустили к машинам на улицу ЧуйковаСмотреть фотографии
10:44
До пяти выросло количество пострадавших в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом пенсионерка отсудила у чиновников статус «Жителя осажденного Сталинграда»Смотреть фотографии
10:37
Фестиваль в Волгограде в честь 100-летия «Динамо» собрал 500 юных спортсменовСмотреть фотографии
10:17
Пошли на красный. В Волгограде иномарка сбила подростков на переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
«Любой не сможет. Это точно»: мобильные группы Астраханской таможни отмечают пятилетний юбилейСмотреть фотографииCмотреть видео
 