Представители туристической отрасли из Питера побывали в Садах Придонья





Руководитель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев прошел по экскурсионному маршруту, который разработала компания «Сады Придонья» для тех, кому интересен промышленный туризм.

Гости из Северной столицы посетили не только индустриальную площадку, но и смогли побывать на объектах социальной направленности компании. Одно из самых ярких впечатлений оставила экскурсия по Центру образования и развития детей «Жар-птица», построенного в этом году.

По словам Сергея Корнеева, присутствие в туристическом маршруте такого этапа, как детский Центр, позволяет не только восхититься красотой нового объекта, комфортными условиями, которые созданы для детей, но и говорит о том, как компания заботится о жизни в поселке в целом.

– Нас очень впечатлили мощь и масштаб предприятия, а также грамотно выстроенный маршрут для экскурсантов, – говорит руководитель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. – Мы побывали в очень уютном парке семейного отдыха, красивом храме святого мученика Иоанна Воина, современном детском Центре, смогли увидеть чистокровных лошадей английской породы и получили много полезной информации о продукции, которую выпускает компания, а также продегустировали ее.

– В Петербурге промышленный туризм – быстро развивающееся направление, которое сосредоточено на популяризацию заводов и фабрик Северной столицы и привлечение дополнительных туристских потоков, – отметила заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Елена Курносова. – Было приятно познакомить наших коллег из Санкт-Петербурга с экскурсионным маршрутом компании «Сады Придонья», которая поражает своей открытостью и теплым гостеприимством.

Представители туриндустрии двух регионов считают, что недавно подписанное Соглашение о сотрудничестве между комитетом экономической политики и развития Волгоградской области и комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга будет способствовать расширению деловых контактов, а также реализации совместных проектов в области промышленного туризма.