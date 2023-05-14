Происшествия

Пригласил друга. В Волгоградской области на пепелище нашли труп мужчины

Происшествия 14.05.2023 10:23
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14.05.2023 10:23


В Волгоградской области в сгоревшем доме обнаружили тело 65-летнего мужчины. Как стало известно V102.RU, погибший перед смертью пригласил в гости знакомого. 

— Организована доследственная проверка. Устанавливается причина смерти мужчины, — рассказал информагентству руководитель следственного отдела по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. 

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание в доме произошло 13 мая в 03.26. 

— В рабочем поселке Светлый Яр горел деревянный дом размером 15х6 метров по всей площади. Расчеты 55-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.21. Причина пожара устанавливается, — пояснили в спасательном ведомстве. 

Как рассказал собственный источник «Высоты 102» в правоохранительных органах, погибший перед смертью пригласил к себе в гости приятеля. Гость и хозяин курили внутри дома. 

— Дом сам по себе был деревянный, частично обложен кирпичом. Огонь быстро охватил одноэтажное строение — кровля обрушилась, — добавил источник. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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