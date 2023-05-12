Домклик: 36% ипотек выдаётся по льготным программам

Экономика 12.05.2023 17:10
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12.05.2023 17:10
Аналитики Домклик на примере Сбера выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян в апреле этого года.
Как показала статистика выдачи ипотек, спрос на льготные программы остаётся высоким: в апреле выдано 37,6 тыс. таких кредитов. За месяц доля выдач на льготных условиях по отношению к общему количеству выдач изменилась незначительно (на 0,5%) и составила 36%.
При этом в отдельных регионах спрос на льготные программы продолжает расти. Наибольший прирост, по данным Домклик, зафиксирован в Тыве (+10,8%), Ленинградской области (+6,4%) и Бурятии (+5%).
По доле сделок в общем количестве выдач «Господдержка» и «Семейная ипотека» практически сравнялись: по «Господдержке» в апреле выдано 16,2% кредитов (16,9 тыс. займов), по «Семейной ипотеке» — 16,6% (17,4 тыс.).
Программа «Господдержки» по-прежнему больше всего востребована в Санкт-Петербурге и Москве: по данным Домклик, в апреле по ней выдано 25,3% и 23,3% ипотек соответственно. Регионами — лидерами по приросту доли «Господдержки» в структуре ипотечных сделок стали Калмыкия (+6,2%), Ленинградская область (+4,8%), Тверская область и Тыва (по +4,3%).
Наибольший процент сделок по «Семейной ипотеке» в общем объёме ипотек аналитики Домклик фиксируют в Хакасии (28,8%), Северной Осетии — Алании (27,9%) и Тыве (27,7%). Наибольшие темпы роста доли «Семейной ипотеки» также приходятся на небольшие регионы — это Тыва (+6,5%), Костромская область (+3%) и Камчатский край (+2,5%).
Что касается «IT-ипотеки», то она продолжает набирать популярность: в апреле процент выдач достиг 1,1%. По сравнению со среднемесячной долей в 2022 году этот показатель увеличился почти в 3 раза. Программа пользуется наибольшим спросом в Москве (3,7%) и Санкт-Петербурге (2,7%).
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