







Крестный лёт с иконой Александра Невского совершил сегодня, 8 мая, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщили в Волгоградской епархии, владыка посетил Волгоградский авиационно-учебный центр «КАЧА», где побывал на экскурсии в музее.













После этого митрополит совершил полет на учебно-тренировочном реактивном самолёте Л-29 с иконой святого покровителя нашей земли благоверного князя Александра Невского с частицей его честных мощей.













- Его Высокопреосвященство благословил святынями город. Полет происходил парой – два самолёта сделали большой круг над городом. Перед полетом владыка Феодор окропил летную команду святой водой, - сообщили в епархии.

Летные машины были предоставлены руководством проекта «Русские Авиационные Гонки».

На память о совместном полете архиерей преподнес в дар авиаторам иконы святого князя Александра Невского, книги о городе-герое Волгограде и пасхальные куличи.













Фото Волгоградской епархии / Митрополит Феодор (Казанов), ВК



