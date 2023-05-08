Общество 08.05.2023 23:18
0
08.05.2023 23:18
Крестный лёт с иконой Александра Невского совершил сегодня, 8 мая, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщили в Волгоградской епархии, владыка посетил Волгоградский авиационно-учебный центр «КАЧА», где побывал на экскурсии в музее.
После этого митрополит совершил полет на учебно-тренировочном реактивном самолёте Л-29 с иконой святого покровителя нашей земли благоверного князя Александра Невского с частицей его честных мощей.
- Его Высокопреосвященство благословил святынями город. Полет происходил парой – два самолёта сделали большой круг над городом. Перед полетом владыка Феодор окропил летную команду святой водой, - сообщили в епархии.
Летные машины были предоставлены руководством проекта «Русские Авиационные Гонки».
На память о совместном полете архиерей преподнес в дар авиаторам иконы святого князя Александра Невского, книги о городе-герое Волгограде и пасхальные куличи.
Фото Волгоградской епархии / Митрополит Феодор (Казанов), ВК
Фейерверки на День Победы в Волгограде запустят на 8 площадках: список08.05.2023 21:13
Общество 08.05.2023 21:13
В Волгограде создали карту мероприятий и зон отдыха на 9 мая08.05.2023 20:47
Общество 08.05.2023 20:47
Итоги изучения мнений волгоградцев о переименовании в Сталинград озвучат после 9 мая08.05.2023 19:11
Общество 08.05.2023 19:11
В Волгоградской области 9 мая ограничат продажу алкоголя08.05.2023 18:47
Общество 08.05.2023 18:47
Ветераны войны и контрразведки в Волгограде поделились воспоминаниями08.05.2023 18:13
Общество 08.05.2023 18:13
Блестящий нос, золотые крылья и гора монет: суеверные волгоградцы затерли «до дыр» городские памятники08.05.2023 16:21
Общество 08.05.2023 16:21
Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима Аплеталина08.05.2023 14:14
Общество 08.05.2023 14:14
У Вечного огня в Волгограде почтили память защитников Отечества08.05.2023 13:07
Общество 08.05.2023 13:07
Выстрелы из дивизионных пушек ЗИС-3 прозвучали на Мамаевом кургане в Волгограде08.05.2023 12:34
Общество 08.05.2023 12:34
Росгвардия разъяснила волгоградцам правила ношения георгиевских ленточек08.05.2023 11:56
Общество 08.05.2023 11:56
«Спасибо вам за то, что вы есть»: Бочаров поздравил фронтовиков с Днем Победы08.05.2023 11:10
Общество 08.05.2023 11:10
Волгоградские врачи борются за жизнь сбитой автомобилем женщины08.05.2023 10:20
Общество 08.05.2023 10:20
Поиски 20-летнего боксера продолжаются в Волгоградской области08.05.2023 08:52
Общество 08.05.2023 08:52
Победные выходные: куда пойти и что посмотреть в Волгограде 8 мая08.05.2023 08:13
Общество 08.05.2023 08:13
Вопреки холоду и дождю: сотни зрителей пришли в Волгограде на «Свет Великой Победы»08.05.2023 00:20
Общество 08.05.2023 00:20