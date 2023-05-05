Происшествия

Волгоградская пенсионерка год инвестировала 7,6 млн рублей в карман мошеннику

Происшествия 05.05.2023 14:29
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05.05.2023 14:29


В Волгограде 73-летняя женщина на протяжении года переводила мошеннику деньги, думая, что инвестирует их в ценные бумаги. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в общей сложности она перевела 7,6 миллиона рублей.
Объявление об инвестировании денежных средств с гарантированным доходом пожилая жительница Центрального района нашла в Интернете и позвонила по указанному номеру. Трубку взял неизвестный мужчина, который представился брокером. Он предложил женщине инвестировать деньги в ценные бумаги и она согласилась. Только через год пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

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