



В Волгограде 73-летняя женщина на протяжении года переводила мошеннику деньги, думая, что инвестирует их в ценные бумаги. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в общей сложности она перевела 7,6 миллиона рублей.

Объявление об инвестировании денежных средств с гарантированным доходом пожилая жительница Центрального района нашла в Интернете и позвонила по указанному номеру. Трубку взял неизвестный мужчина, который представился брокером. Он предложил женщине инвестировать деньги в ценные бумаги и она согласилась. Только через год пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.



