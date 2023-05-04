



Волонтеры просят помощи в поисках 23-летней девушки, которая бесследно пропала 30 апреля в Волгограде. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», неизвестно местонахождение Ирины Козубовой, которая ушла из дома четыре дня назад.

Приметы девушки: рост 160 см., плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Была одета: серо-розовая двухсторонняя куртка до колена с капюшоном, штаны болотного цвета. С собой у девушки был рюкзак красного цвета.

Если вы видели похожую по описанию девушку или знаете ее местонахождение, то поделитесь информацией по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете связаться с Натальей (Диадора) 89061679444 (инфорг).



