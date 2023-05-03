Федеральные новости

Детей добровольцев – участников СВО зачислят в детсады в приоритетном порядке

Федеральные новости 03.05.2023 16:01
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03.05.2023 16:01


В Государственную думу РФ внесены поправки, предусматривающие право на приоритетное зачисление в детские сады, школы, а также в летние лагеря для детей добровольцев, участвующих в специальной военной операции. 

Как сообщили 3 мая в пресс-службе Госдумы, авторами документа выступили депутаты и сенаторы РФ.

– Проектом федерального закона предлагается закрепить право детей добровольцев на первоочередной прием в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, летние оздоровительные лагеря. Также предлагается установить, что данное право сохраняется за детьми военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач, – говорится в пояснительной записке к документу. – Данная мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных (удочеренных) детей военнослужащих и добровольцев, а также детей, находящихся под опекой или попечительством в их семье, включая приемную и патронатную семью.

В Госдуме напоминают, что в настоящее время право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих.

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