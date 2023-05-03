В Волгограде девушка на «пятнашке» врезалась в грузовик

Происшествия 03.05.2023 10:25
0
03.05.2023 10:25
Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла поздно вечером напротив дома №45 на улице Лазоревой.
По предварительной информации, 19-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигалась из Красноармейского в Советский район Волгограда. Водитель не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, после чего выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик DAF.
В результате пострадали водитель легковушки и ее 31-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу.
На Украине погиб мобилизованный спасатель из Волгоградской области Роман Зуев03.05.2023 09:42
Происшествия 03.05.2023 09:42
В Волгоградской области дорожники нашли человеческие кости02.05.2023 18:52
Происшествия 02.05.2023 18:52
Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве волгоградца02.05.2023 17:53
Происшествия 02.05.2023 17:53
Молодой водитель «Лады» после ДТП в Волгоградской области умер в больнице02.05.2023 17:24
Происшествия 02.05.2023 17:24
Полицейский помог спасти 11-месячного малыша с тяжелыми ожогами02.05.2023 17:12
Происшествия 02.05.2023 17:12
Пустил пожить друг. В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчины02.05.2023 14:48
Происшествия 02.05.2023 14:48
Сотрудники трех комитетов обладмина вернулись на рабочие места в Волгограде02.05.2023 13:29
Происшествия 02.05.2023 13:29
В Волгограде из-за угроз эвакуировали чиновников обладмина02.05.2023 10:47
Происшествия 02.05.2023 10:47
В Волгоградской области «Лада» сложилась пополам после переворота на крышу02.05.2023 10:07
Происшествия 02.05.2023 10:07
Труп пропавшей в декабре 2022 года женщины найден в Волгоградской области02.05.2023 09:12
Происшествия 02.05.2023 09:12
Один не опознан: СК начал проверку после гибели двух человек в пожаре в Волгоградской области01.05.2023 11:27
Происшествия 01.05.2023 11:27
Вспыхнули вещи. В Волгоградской области загорелся дом, есть погибшие01.05.2023 03:05
Происшествия 01.05.2023 03:05
«Где знаки?»: в Волгограде на ремонтируемой дороге перевернулся Volkswagen Polo30.04.2023 22:34
Происшествия 30.04.2023 22:34
Под Волгоградом иномарка протаранила забор дома: водитель в больнице30.04.2023 12:05
Происшествия 30.04.2023 12:05
Две фуры дотла сгорели на рынке у трассы под Волгоградом29.04.2023 18:23
Происшествия 29.04.2023 18:23