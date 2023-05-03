В Волгограде девушка на «пятнашке» врезалась в грузовик





Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла поздно вечером напротив дома №45 на улице Лазоревой.

По предварительной информации, 19-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-2115», двигалась из Красноармейского в Советский район Волгограда. Водитель не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, после чего выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик DAF.

В результате пострадали водитель легковушки и ее 31-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу.



