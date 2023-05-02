Федеральные новости

Владимир Путин перенес День молодежи

Федеральные новости 02.05.2023 10:15
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02.05.2023 10:15


Президент России Владимир Путин 2 мая подписал распоряжение, которым перенес празднование в стране Дня молодежи. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ. 

Так, согласно распоряжению главы государства, День молодежи с этого года будет отмечаться в последнюю субботу июня. Данная информация содержится в первом пункте документа. Вторым пунктом отменяется распоряжение президента РФ от 24 июня 1993 года. В третьем пункте говорится о том, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, то есть с 2 мая 2023 года. 

Ознакомиться с распоряжением «О Дне молодежи» можно на Официальном интернет-портале правовой информации

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