Владимир Путин перенес День молодежи

Президент России Владимир Путин 2 мая подписал распоряжение, которым перенес празднование в стране Дня молодежи. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ.

Так, согласно распоряжению главы государства, День молодежи с этого года будет отмечаться в последнюю субботу июня. Данная информация содержится в первом пункте документа. Вторым пунктом отменяется распоряжение президента РФ от 24 июня 1993 года. В третьем пункте говорится о том, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, то есть с 2 мая 2023 года.

Ознакомиться с распоряжением «О Дне молодежи» можно на Официальном интернет-портале правовой информации.