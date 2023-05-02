Ретроматч между «Спартаком» и «Динамо», состоявшийся в Волгограде 1 мая и завершившийся победой красно-белых со счетом 2:0, посетило рекордное в этом году количество зрителей – 36640. Прошедшая на «Волгоград Арене» товарищеская встреча между ветеранами спорта, безусловно, зарядила яркими эмоциями находившихся на трибунах болельщиков и подарила ощущение праздника городу, в котором по такому случаю побывала вся элита российского футбола.









Стартовый свисток прозвучал на поле волгоградского стадиона в 20.00, однако первые болельщики, сообщает ИА «Высота 102», стали подтягиваться к «Волгоград Арене» за два-три часа до начала поединка. Кто-то не хотел стоять в длинных очередях к турникетам, а кто-то специально пришел пораньше, чтобы погулять и сделать фото на память. Некоторые провели время с еще большей пользой и попробовали свои силы в сдаче норм ГТО. Часть любителей футбола, впрочем, не спешили проходить на территорию «Волгоград Арены», ожидая приезда кортежа из ретро-автобусов, в которых прибыли участники встречи.









Как и анонсировалось ранее, перед игрой обе команды вышли на поле с цветами в руках под овации предвкушавших историческую встречу зрителей. Разглядывая фамилии на спортивной форме, болельщики как будто переносились на десятки лет назад, узнавая в игроках любимых футбольных кумиров. 1 мая 2023 года на «Волгоград Арене» снова звучали имена легендарных Валерия Есипова, Евгения Алдонина, Дениса Зубко, Игоря Семшова и Олега Веретенникова, Александра Филимонова, Дмитрия Парфенова, Виктора Онопко, Егора Титова, Валерия Кечинова, Александра Ширко.





Пост главного тренера хозяев поля 1 мая снова занял Валерий Газзаев. Главный тренер «Спартака» – Олег Романцев. А первый символический удар по мячу исполнил знаменитый советский футболист Никита Симонян.





По регламенту героям российского футбола полагалось провести на поле ровно час – по два 30-минутных тайма. И, если в первом тайме соперники выглядели почти на равных, то во втором более молодые игроки «Спартака» (Романцев неоднократно использовал возможность и менял ветеранов на молодняк) перехватили инициативу, активнее демонстрируя тактику команды времен тренерского рассвета Олега Романцева – игру короткими пасами, которые фанаты называли «кружевами».









Футболисты «Динамо» грамотно обороняли свой «фронт» и, хотя не блистали скоростью и контратаками, держали соперников в напряжении. Особые надежды волгоградские болельщики возлагали на Олега Веретенникова, особенно, когда ему выдался шанс пробить штрафной. Но мяч, к разочарованию зрителей, пролетел выше ворот. Ближе к концу игры Веретенников честно признался в коротком интервью МАТЧ ТВ – переиграть более молодых соперников будет сложно.





Первый снаряд в ворота сталинградского «Динамо» на 51-й минуте матча отправил Роман Павлюченко. Три года сражавшийся за «Ротор» спортсмен уже после игры признается журналистам: «Забивать не хотел. Но наша главная задача сегодня – подарить людям праздник».

К концовке матча «Спартак» уже полностью владел инициативой. В результате чего Александр Самедов поразил дальний угол ворот за несколько минут до окончания поединка. Так, красно-белые установили окончательный счет в матче – 2:0 и смогли, к огорчению волгоградских поклонников, взять реванш за поражение во встрече 80-ти летней давности. Тогда, напомним – в мае 1943-го, московская команда уступила сталинградцам со счетом 0:1.





Фанаты на протяжении всего матча, который длился час игрового, поддерживали свои коллективы. «Мы приехали, чтобы победить!» - скандировали фанаты «Спартака». «Вперед, «Динамо»!», «Вперед за «Ротор»! – отвечали им болельщики из Волгограда. В порыве эмоций зрители включали фонарики на своих телефонах. Ну и, конечно же, не обошлось без традиционной фанатской волны на трибунах. К слову, некоторые болельщики пришли на стадион с самыми разными флагами – с российским триколором, с надписью «Сталинград» и даже с красными полотнами с советской символикой.

Обе команды получили медали за участие в матче, а кубок «Лиги легенд» увезут в столицу ветераны «Спартака» в качестве победителей. Некоторые зрители не спешили расходиться и после окончания процедуры награждения. Волгоградцы и москвичи поблагодарили пришедших болельщиков и прошлись вокруг поля, поблагодарив поклонников аплодисментами.

Футболисты «Ротора» пронесли по стадиону именную футболку ушедшего из жизни в прошлом году Александра Беркетова: друзей забывать нельзя. А на одной из трибун мужчина в годах со слезами повторял: «Господи, спасибо тебе за то, что вернул меня в молодость!»

























Подготовил Иван Тюгаев



Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

