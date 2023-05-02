Спорт

«Вернули молодость»: легенды российского футбола показали мастер-класс в ретроматче на «Волгоград Арене»

Спорт 02.05.2023 06:53
0
02.05.2023 06:53


Ретроматч между «Спартаком» и «Динамо», состоявшийся в Волгограде 1 мая и завершившийся победой красно-белых со счетом 2:0, посетило рекордное в этом году количество зрителей – 36640. Прошедшая на «Волгоград Арене» товарищеская встреча между ветеранами спорта, безусловно, зарядила яркими эмоциями находившихся на трибунах болельщиков и подарила ощущение праздника городу,  в котором по такому случаю побывала вся элита российского футбола.



Стартовый свисток прозвучал на поле волгоградского стадиона в 20.00, однако первые болельщики, сообщает ИА «Высота 102», стали подтягиваться к «Волгоград Арене» за два-три часа до начала поединка. Кто-то не хотел стоять в длинных очередях к турникетам, а кто-то специально пришел пораньше, чтобы погулять и сделать фото на память. Некоторые провели время с еще большей пользой и попробовали свои силы в сдаче норм ГТО. Часть любителей футбола, впрочем, не спешили проходить на территорию «Волгоград Арены», ожидая приезда кортежа из ретро-автобусов, в которых прибыли участники встречи.



Как и анонсировалось ранее, перед игрой обе команды вышли на поле с цветами в руках под овации предвкушавших историческую встречу зрителей. Разглядывая фамилии на спортивной форме, болельщики как будто переносились на десятки лет назад, узнавая в игроках любимых футбольных кумиров. 1 мая 2023 года на «Волгоград Арене» снова звучали имена легендарных Валерия Есипова, Евгения Алдонина, Дениса Зубко, Игоря Семшова и Олега Веретенникова, Александра Филимонова, Дмитрия Парфенова, Виктора Онопко, Егора Титова, Валерия Кечинова, Александра Ширко.

Пост главного тренера хозяев поля 1 мая снова занял Валерий Газзаев. Главный тренер «Спартака» – Олег Романцев. А первый символический удар по мячу исполнил знаменитый советский футболист Никита Симонян. 


По регламенту героям российского футбола полагалось провести на поле ровно час – по два 30-минутных тайма. И, если в первом тайме соперники выглядели почти на равных, то во втором более молодые игроки «Спартака» (Романцев неоднократно использовал возможность и менял ветеранов на молодняк)  перехватили инициативу, активнее демонстрируя тактику команды времен тренерского рассвета Олега Романцева – игру короткими пасами, которые фанаты называли «кружевами».


Футболисты «Динамо» грамотно обороняли свой «фронт» и, хотя не блистали скоростью и контратаками, держали соперников в напряжении. Особые надежды волгоградские болельщики возлагали на Олега Веретенникова, особенно, когда ему выдался шанс пробить штрафной. Но мяч, к разочарованию зрителей, пролетел выше ворот. Ближе к концу игры Веретенников честно признался в коротком интервью МАТЧ ТВ – переиграть более молодых соперников будет сложно.


Первый снаряд в ворота сталинградского «Динамо» на 51-й минуте матча отправил Роман Павлюченко. Три года сражавшийся за «Ротор» спортсмен уже после игры признается журналистам: «Забивать не хотел. Но наша главная задача сегодня – подарить людям праздник».

К концовке матча «Спартак» уже полностью владел инициативой. В результате чего Александр Самедов поразил дальний угол ворот за несколько минут до окончания поединка. Так, красно-белые установили окончательный счет в матче – 2:0 и смогли, к огорчению волгоградских поклонников, взять реванш за поражение во встрече 80-ти летней давности. Тогда, напомним – в мае 1943-го, московская команда уступила сталинградцам со счетом 0:1.


Фанаты на протяжении всего матча, который длился час игрового, поддерживали свои коллективы. «Мы приехали, чтобы победить!» - скандировали фанаты «Спартака». «Вперед, «Динамо»!», «Вперед за «Ротор»! – отвечали им болельщики из Волгограда. В порыве эмоций зрители включали фонарики на своих телефонах. Ну и, конечно же, не обошлось без традиционной фанатской волны на трибунах.  К слову, некоторые болельщики пришли на стадион с самыми разными флагами – с российским триколором, с надписью «Сталинград» и даже с красными полотнами с советской символикой.

Обе команды получили медали за участие в матче, а кубок «Лиги легенд» увезут в столицу ветераны «Спартака» в качестве победителей. Некоторые зрители не спешили расходиться и после окончания процедуры награждения. Волгоградцы и москвичи поблагодарили пришедших болельщиков и прошлись вокруг поля, поблагодарив поклонников  аплодисментами. 

Футболисты «Ротора» пронесли по стадиону именную футболку ушедшего из жизни в прошлом году Александра Беркетова: друзей забывать нельзя. А на одной из трибун мужчина в годах со слезами повторял: «Господи, спасибо тебе за то, что вернул меня в молодость!»   

 







Подготовил Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
01.05.2023 20:08
Спорт 01.05.2023 20:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2023 16:21
Спорт 30.04.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2023 19:35
Спорт 29.04.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 21:54
Спорт 28.04.2023 21:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 16:52
Спорт 28.04.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 13:23
Спорт 28.04.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2023 18:02
Спорт 25.04.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2023 19:31
Спорт 24.04.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.04.2023 20:20
Спорт 23.04.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.04.2023 19:11
Спорт 22.04.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2023 21:40
Спорт 21.04.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2023 15:40
Спорт 20.04.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2023 21:43
Спорт 18.04.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2023 21:19
Спорт 17.04.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2023 19:15
Спорт 16.04.2023 19:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:53
«Вернули молодость»: легенды российского футбола показали мастер-класс в ретроматче на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
23:28
Последний рейс — в полночь: 30 тысяч волгоградцев штурмовали трамваи и автобусы после футболаСмотреть фотографии
22:00
На «Волгоград Арене» «Спартак» победил в ретро-матче с «Динамо» - 2:0Смотреть фотографии
21:10
Подорвавшие ЛЭП диверсанты могли сбежать на машине с волгоградскими номерамиСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области увековечили память погибших в СВО бойцовСмотреть фотографии
20:08
«Будет тяжеловато»: на «Волгоград Арене» начался ретро-матч «Победа»Смотреть фотографии
19:22
Кортеж из ретро-автомобилей с футболистами прибыл на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
18:36
В Волгоградской области разыскивают 42-летнего мужчину из ИнгушетииСмотреть фотографии
17:54
Легенды российского футбола посадили сливы в парке ВолгоградаСмотреть фотографии
17:20
«Машину придется нести на руках»: дорога к селу в Волгоградской области исчезает на глазахСмотреть фотографии
15:53
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
14:51
Бочаров о масштабе и задачах. В Волгограде увеличат число полос на дороге по улице ИркутскойСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Михаил ТерещенкоСмотреть фотографии
13:06
«Мы едем или плывем?»: улица Хиросимы в центре Волгограда превратилась в «реку»Смотреть фотографии
12:37
Ситуация критическая. «Ситиматик-Волгоград» назвал причину невывоза мусора в майские праздникиСмотреть фотографии
11:27
Программа мероприятий в день ретро-матча в Волгограде: куда пойти и что посмотретьСмотреть фотографии
11:27
Один не опознан: СК начал проверку после гибели двух человек в пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
Вместо отдыха — труд. Бочаров повел чиновников по двум районам ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
«Тарахтит как настоящий»: волгоградец собрал «детский» джип времен войныСмотреть фотографии
10:01
Вороны ходят, как по бульвару: высотка в центре Волгограда утопает в мусореСмотреть фотографии
09:09
Ecru, Maag и DUB: в мае в Волгограде откроют магазины ушедших из России брендовСмотреть фотографии
08:29
В Волгограде простились с 36-летним разведчиком Иваном КожановымСмотреть фотографии
07:56
Дожди и похолодание до +2 °С: какая погода ждет волгоградцев после ПервомаяСмотреть фотографии
03:05
Вспыхнули вещи. В Волгоградской области загорелся дом, есть погибшиеСмотреть фотографии
22:34
«Где знаки?»: в Волгограде на ремонтируемой дороге перевернулся Volkswagen PoloСмотреть фотографии
21:11
Знаменитые футболисты опробовали поле Волгоград Арены перед ретро-матчемСмотреть фотографии
19:56
«Воинский эшелон» сделал первую остановку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:07
«Туман во дворах и кашляющие дети»: под Волгоградом заработал скандальный бетонный заводСмотреть фотографии
18:09
Жители Волжского пожаловались главе СК РФ на открытые ливневки после трагедии в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:58
На фасаде музея в Волгограде покажут фото "Солдат Победы"Смотреть фотографии
 