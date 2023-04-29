Спорт

Уплыла победа: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Форте»

Спорт 29.04.2023 19:35
0
29.04.2023 19:35


Волгоградский «Ротор» не смог одолеть в гостях своего соседа по турнирной таблице, «Форте» из Таганрога, сыграв в нулевую ничью в 26-ом туре первенства второй лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 29 апреля,  игра прошла при тяжелых погодных условиях. На протяжении всего матча соперникам пришлось бороться не только друг с другом, но и с проливным дождём.  
«Ротор» имел отличные шансы открыть счёт в самом начале встречи.  Сначала после передачи с фланга Ризвана Умарова Данил Пелих, находясь в штрафной, хлёстко пробил по воротам, но на пути мяча встал игрок «Форте» и заблокировал удар. Затем в результате навеса Алихана Шаваева мог отличиться  сам Умаров.  C его ударом головой успешно справился голкипер. Через некоторое время Сергей Обивалин также попытался вывести «Ротор» вперёд, однако с близкого расстояния попал точно в руки вратарю  В целом, по первому тайму можно выделить большое количество розыгрышей стандартных положений на половине поля «Форте».

«Ротор» подал 7 угловых за 45 минут игры. И столько же нанёс ударов, только 3 из которых пришлись в створ. К сожалению, для сине-голубых, начавшим поединок очень активно и явно стремящихся играть первым номером, открыть счёт до перерыва им не удалось. Хозяева, в свою очередь, лишь раз потревожили голкипера волгоградцев Сергея Самка, но также из своего единственного шанса извлечь выгоду в виде забитых голов не сумели.
После перерыва дождь  усилился. Гостям потребовалось чуть больше времени на адаптацию к ещё более тяжелым условиям. Поэтому «Форте» на старте второй половины  захватил игру под свой контроль и даже создал пару хороших шансов, чтобы выйти вперёд. Волгоградские футболисты ошиблись при розыгрыше углового и позволили таганрожцам убежать в стремительную контратаку, завершившуюся выходом один на один с Самком, однако вратарь переиграть себя не позволил и совершил важнейшее спасение.

Тем не менее, на этом моменты у «Форте» не закончились. Вскоре хозяева нанесли выстрел из-за пределов штрафной, который снова парировал голкипер «Ротора». Затем подопечные Павла Могилевского могли забить с углового, в то время как оборона гостей оставила вблизи своих ворот соперника, сумевшего пробить головой, но, к счастью для сине-голубых, точно в цель он не попал.
Ближе к середине второго тайма погода и плохое состояние газона свели к минимуму желание, а также возможности комбинировать и созидать у обеих команд. Игра стала сводиться к единоборствам и активной борьбе за владение мячом. При таком характере противостояния травму получил Алихан Шаваев и был вынужден попросить замену. Вместо него вышел Юрий Завезён.

В конце поединка Никита Шарков, находясь в чужой штрафной, пытался перекинуть вратаря, но удар совсем не получился у защитника гостей.   Последнюю реальную возможность вырвать победу имел Ризван Умаров, однако мяч после его удара головой с района одиннадцатиметровой отметки улетел выше ворот.
В итоге закономерная вторая подряд нулевая ничья, которая явно не может радовать волгоградскую команду. После финального свистка сине-голубые поблагодарили  фанатов, приехавших вместе с волгоградцами  и поддерживающих игроков на протяжении всего матча.
Таким образом, «Ротор» остался на третьем месте с 52 очками в турнирной таблице по итогам двух кругов и теперь 7 мая подопечные Алексея Стукалова на старте мини-турнира с участием первых шести команд чемпионата  встретятся на своём стадионе с «Биологом» из Новокубанска.
Иван Тюгаев
Фото "Форте" VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
28.04.2023 21:54
Спорт 28.04.2023 21:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 16:52
Спорт 28.04.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2023 13:23
Спорт 28.04.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2023 18:02
Спорт 25.04.2023 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2023 19:31
Спорт 24.04.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.04.2023 20:20
Спорт 23.04.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.04.2023 19:11
Спорт 22.04.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.04.2023 21:40
Спорт 21.04.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.04.2023 15:40
Спорт 20.04.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.04.2023 21:43
Спорт 18.04.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2023 21:19
Спорт 17.04.2023 21:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2023 19:15
Спорт 16.04.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.04.2023 15:17
Спорт 16.04.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2023 21:07
Спорт 15.04.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2023 14:43
Спорт 15.04.2023 14:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:17
«Даже тяжелые смены – в удовольствие»: волгоградский врач «скорой» откровенно рассказала о работеСмотреть фотографии
19:35
Уплыла победа: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Форте»Смотреть фотографии
19:22
Волонтеры прекратили поиски 19-летней девушки из КамышинаСмотреть фотографии
18:38
Зоозащитники попросили губернатора построить в Волгограде муниципальный приют для бездомных животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Две фуры дотла сгорели на рынке у трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:01
Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:38
Высокая пожароопасность и +31 уже завтра: сюрпризы апрельской погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде раскрыли детали показов «Света Великой Победы»Смотреть фотографии
15:18
В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбыСмотреть фотографии
14:41
ЦПКиО Волгограда завалило пенойСмотреть фотографии
13:36
Многокилометровые пробки из-за ДТП парализовали движение на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
«Работал экскаватор, зацепил кабель»: в Волгограде ликвидируют аварию на электросетяхСмотреть фотографии
12:49
Выскочил на встречку: пять человек пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:29
Эдуард Хиль-младший исполнит «День Победы» на ретро-матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
УФСБ: двое вымогателей осуждены за похищение волгоградских бизнесменовСмотреть фотографии
11:26
Парк у подножия Мамаева кургана в Волгограде обрел охранные границыСмотреть фотографии
11:09
В Камышине идут поиски пропавшей три дня назад 19-летней девушкиСмотреть фотографии
10:32
Сотрудник ТЦ в Волгограде прописал в своей комнате 10 иностранцевСмотреть фотографии
09:56
Четыре человека пострадали в ДТП с самокатами в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
Живое творчество на сцене «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
08:51
Мобилизованному волгоградцу отсрочили приговор из-за нахождения на СВОСмотреть фотографии
08:17
Приехали в гости: стали известны подробности гибели женщины с внуками под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:36
Тела двоих детей и их бабушки обнаружены в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:54
Волгоградский «Ротор» встретится с «Форте» в Таганроге 29 апреляСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подросткаСмотреть фотографии
20:55
В Волгоградскую область за 2 месяца переехали 107 иностранцев из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
20:19
«Некоторые травмы несовместимы с жизнью»: волгоградский врач рассказал, как спасти детей от падений из оконСмотреть фотографии
19:41
Росводресурсы утвердили график сбросов на Волжской ГЭС до 13 маяСмотреть фотографии
18:45
Предложили поддержать. В Волгоградской области могут нестандартно решить вопрос с бездомными животнымиСмотреть фотографии
18:27
В Камышине чиновники исправили кривой тротуар после критики жителейСмотреть фотографии
 