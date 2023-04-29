Уплыла победа: волгоградский «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Форте»





Волгоградский «Ротор» не смог одолеть в гостях своего соседа по турнирной таблице, «Форте» из Таганрога, сыграв в нулевую ничью в 26-ом туре первенства второй лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 29 апреля, игра прошла при тяжелых погодных условиях. На протяжении всего матча соперникам пришлось бороться не только друг с другом, но и с проливным дождём. Волгоградский «Ротор» не смог одолеть в гостях своего соседа по турнирной таблице, «Форте» из Таганрога, сыграв в нулевую ничью в 26-ом туре первенства второй лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 29 апреля, игра прошла при тяжелых погодных условиях. На протяжении всего матча соперникам пришлось бороться не только друг с другом, но и с проливным дождём.





«Ротор» подал 7 угловых за 45 минут игры. И столько же нанёс ударов, только 3 из которых пришлись в створ. К сожалению, для сине-голубых, начавшим поединок очень активно и явно стремящихся играть первым номером, открыть счёт до перерыва им не удалось. Хозяева, в свою очередь, лишь раз потревожили голкипера волгоградцев Сергея Самка, но также из своего единственного шанса извлечь выгоду в виде забитых голов не сумели. «Ротор» подал 7 угловых за 45 минут игры. И столько же нанёс ударов, только 3 из которых пришлись в створ. К сожалению, для сине-голубых, начавшим поединок очень активно и явно стремящихся играть первым номером, открыть счёт до перерыва им не удалось. Хозяева, в свою очередь, лишь раз потревожили голкипера волгоградцев Сергея Самка, но также из своего единственного шанса извлечь выгоду в виде забитых голов не сумели.





Тем не менее, на этом моменты у «Форте» не закончились. Вскоре хозяева нанесли выстрел из-за пределов штрафной, который снова парировал голкипер «Ротора». Затем подопечные Павла Могилевского могли забить с углового, в то время как оборона гостей оставила вблизи своих ворот соперника, сумевшего пробить головой, но, к счастью для сине-голубых, точно в цель он не попал. Тем не менее, на этом моменты у «Форте» не закончились. Вскоре хозяева нанесли выстрел из-за пределов штрафной, который снова парировал голкипер «Ротора». Затем подопечные Павла Могилевского могли забить с углового, в то время как оборона гостей оставила вблизи своих ворот соперника, сумевшего пробить головой, но, к счастью для сине-голубых, точно в цель он не попал.





В конце поединка Никита Шарков, находясь в чужой штрафной, пытался перекинуть вратаря, но удар совсем не получился у защитника гостей. Последнюю реальную возможность вырвать победу имел Ризван Умаров, однако мяч после его удара головой с района одиннадцатиметровой отметки улетел выше ворот. В конце поединка Никита Шарков, находясь в чужой штрафной, пытался перекинуть вратаря, но удар совсем не получился у защитника гостей. Последнюю реальную возможность вырвать победу имел Ризван Умаров, однако мяч после его удара головой с района одиннадцатиметровой отметки улетел выше ворот.

«Ротор» имел отличные шансы открыть счёт в самом начале встречи. Сначала после передачи с фланга Ризвана Умарова Данил Пелих, находясь в штрафной, хлёстко пробил по воротам, но на пути мяча встал игрок «Форте» и заблокировал удар. Затем в результате навеса Алихана Шаваева мог отличиться сам Умаров. C его ударом головой успешно справился голкипер. Через некоторое время Сергей Обивалин также попытался вывести «Ротор» вперёд, однако с близкого расстояния попал точно в руки вратарю В целом, по первому тайму можно выделить большое количество розыгрышей стандартных положений на половине поля «Форте».После перерыва дождь усилился. Гостям потребовалось чуть больше времени на адаптацию к ещё более тяжелым условиям. Поэтому «Форте» на старте второй половины захватил игру под свой контроль и даже создал пару хороших шансов, чтобы выйти вперёд. Волгоградские футболисты ошиблись при розыгрыше углового и позволили таганрожцам убежать в стремительную контратаку, завершившуюся выходом один на один с Самком, однако вратарь переиграть себя не позволил и совершил важнейшее спасение.Ближе к середине второго тайма погода и плохое состояние газона свели к минимуму желание, а также возможности комбинировать и созидать у обеих команд. Игра стала сводиться к единоборствам и активной борьбе за владение мячом. При таком характере противостояния травму получил Алихан Шаваев и был вынужден попросить замену. Вместо него вышел Юрий Завезён.В итоге закономерная вторая подряд нулевая ничья, которая явно не может радовать волгоградскую команду. После финального свистка сине-голубые поблагодарили фанатов, приехавших вместе с волгоградцами и поддерживающих игроков на протяжении всего матча.Таким образом, «Ротор» остался на третьем месте с 52 очками в турнирной таблице по итогам двух кругов и теперь 7 мая подопечные Алексея Стукалова на старте мини-турнира с участием первых шести команд чемпионата встретятся на своём стадионе с «Биологом» из Новокубанска.