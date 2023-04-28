Как работает Сбер в майские праздники?

Экономика 28.04.2023 10:52
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28.04.2023 10:52
Сбер поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Праздником Весны и Труда и Днём Победы, и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года.
28 апреля (пятница) офисы банка будут работать в стандартном режиме.
29 апреля (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
30 апреля (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
1 мая (понедельник) — нерабочий день.
2 мая (вторник) — стандартный рабочий день.
6 мая (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.
7 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.
8−9 мая (понедельник-вторник) — нерабочие дни.
10−12 мая (среда-пятница) — стандартный рабочий день.
С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.
Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
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