Как работает Сбер в майские праздники?





Сбер поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Праздником Весны и Труда и Днём Победы, и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года.

28 апреля (пятница) офисы банка будут работать в стандартном режиме.

29 апреля (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

30 апреля (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

1 мая (понедельник) — нерабочий день.

2 мая (вторник) — стандартный рабочий день.

6 мая (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

7 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

8−9 мая (понедельник-вторник) — нерабочие дни.

10−12 мая (среда-пятница) — стандартный рабочий день.

С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.







